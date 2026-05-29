به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه های نمازجمعه اهرم اظهار کرد: اجتماع مردم در میدان در این ۹۰ روز چنان اقتداری آفرید که دشمن تروریستی جرات قدم گذاشتن در خاک ایران را نداشت.

وی با بیان اینکه خلوت کردن نماز جمعه یعنی واگذاشتن زمین و میدان به دشمنان خدا، تصریح کرد: اگر در این ۹۰ شب در میدان حضور پیدا نمی‌کردید میدان در دست منافقین و سلطنت طلبها قرار می گرفت.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: قدر اجتماع و اقتدار مومنین بدانید و در اجتماع و جماعت مومنین حضور مستمر و موثر داشته باشیم که اسلام به الله اکبر در اجتماع مومنین زنده است.

وی با اشاره به پیام مهم رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام افزود: ایشان در این پیام به نکات مهمی اشاره داشتند از جمله اینکه احرام بندگی حاجیان برای هجرت از زندگی مادی به عبودیت و بندگی حق تعالی است.

پهلوزاده با بیان اینکه سلاح ما در مقابل دشمن الله اکبر است اضافه کرد: ملت ایران با سلاح الله اکبر رژیم طاغوت را سرنگون کرد، با سلاح الله اکبر دست و پای طمع کار و مستکبر را برید. سلاح الله اکبر رشته اتصال امت اسلام و جوانان مجاهد جبهه مقاومت شده است و سبب شد طومار داعش در هم پیچیده شود و طوفان الاقصی شروع شود.

همه نمایندگان باید با ملت تنظیم شوند

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس تصریح کرد: اگر بخواهیم یک نماد و نشانه از مردمسالاری دینی معرفی کنیم مجلس شورای اسلامی است که عصاره ملت و محل اعمال اراده مردم است.

امام جمعه اهرم افزود: ایشان فرمودند همانطور که ملت مبعوث شدند و سه ماه در میدان حضور دارند؛ نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد و مقطع کنونی و زمان حال جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است.

پهلو زاده عنوان داشت: همه نمایندگان باید با ملت تنظیم شوند و با کار و ابتکار مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریل گذاری آینده ایران اسلامی تسریع کنند.

امام جمعه اهرم یاد آورشد: انتظار ما از نمایندگان ملت نظارت بر همه امور است نه تنها بر پرونده مذاکرات. آمریکا مدام در حال تحریم است و آخرینش دیروز نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را تحریم کرد.

بازار نباید رها شود

وی ادامه داد: بازار نباید رها شود، زانوی دلار نباید بر گلوی اقتصاد و تولید فشار بیاورد و خفه کند. وظیفه مجلس است که همت وزرا و مجموعه دولت را برای سامان دادن به ثبات بازار متمرکز کند. حضرت آقا فرمودند در این میدانِ جهاد، صندلی نمایندگان به مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور است.

پهلو زاده افزود: برای به زانو در آوردن دشمن از قدرت مردم استفاده کنید و با تلاش و ابتکار این مملکت را از تنگه دلار، تنگه تحریم، تنگه رانت های واردات، تنگه پرخطر و راهزن بانک‌های فاسد باید نجات بدهید.

وی اضافه کرد: مدیریت صحیح از طرف نمایندگان این است که قبل از کشاندن نظرات اختلافی به کف خیابان و جامعه، مسئول را به صحن مجلس احضار کنید و مملکت را به تلاطم نیاندازید.

امام جمعه اهرم افزود: شما نمایندگان ملت هستید نه نمایندگان بانک‌ها و دلاربازها، شرکتهایی که هر ساعتش ده‌ها میلیارد تومان سود دارد اما کارگران بیچاره را تعدیل می‌کنند. نمایندگان باید بنگاه های فاسد را پاسخگو کنند تا زبانشان جلوی ملت لکنت پیدا نکند.