روسیه شواهد حمله اوکراین به لوهانسک را به سازمان ملل ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: الکساندر آلیموف، معاون وزیر خارجه روسیه تصاویر و ویدیوهایی از محل حمله نیروهای مسلح اوکراین به کالج استاروبلسک در لوهانسک را به ولادیمیر کوزنتسوف مدیر مرکز اطلاع‎رسانی سازمان ملل در مسکو تحویل داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است که از کوزنتسوف درخواست شده است تا شواهد مربوط به حمله کی‎ یف به استاروبلسک را به دبیرکل سازمان و نماینده ویژه وی در امور کودکان منتقل کند.

وزارت خارجه روسیه افزود: مسکو امیدوار است تا اطلاعات و شواهد ارائه شده به سازمان ملل درباره این حمله توسط دبیرخانه این سازمان در چارچوب روند راستی‌ آزمایی و تایید حادثه، در نظر گرفته شود.

این در حالیست که سخنگوی کرملین پیشتر اعلام کرده بود: شاهد هیچ بیانیه رسمی در محکومیت اقدامات کی‌یف در فاجعه لوهانسک نبوده‌ایم. غرب هیچ اقدامی که بتوان آن را به عنوان محکومیت حمله اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی استاروبلسک در منطقه لوهانسک تلقی کرد، انجام نداده است.

کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶ به ساختمان‌های اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.