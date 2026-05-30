به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با انتشار بیانیه ای از حمله تلافی‌ جویانه مسکو به فرودگاه‌ های نظامی و تاسیسات انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: ارتش روسیه در پاسخ به حملات اوکراین علیه اهداف غیرنظامی در خاک روسیه، یک حمله گروهی تلافی‌ جویانه علیه فرودگاه‌ های نظامی و زیرساخت‌ های انرژی، سوخت و حمل‌ و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین انجام داد.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در این ارتباط اضافه کرد: همچنین سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه ۱۰ بمب هدایت‌ شونده هوایی، یک فروند موشک هیمارس و ۳۵۲ فروند پهپاد را نیز منهدم کردند.

این در حالیست که مسئولان منطقه روستوف در جنوب روسیه پیشتر اعلام کرده بودند که حملات پهپادی اوکراین طی بامداد امروز شنبه باعث به راه افتادن آتش سوزی در یک نفت کش، انبار نفت و ساختمان اداری در بندر شهر تاگانروگ شده است.

مسئولان روس تاکید کردند که آتش سوزی به راه افتاده در بندر مذکور مهار شده و نشت مواد نفتی در این منطقه مشاهده نشده است.

حملات پهپادی اوکراین خسارت هایی به برخی منازل در منطقه روستوف نیز وارد آورده بود.