برگزاری محافل قرآن کریم در بغداد به همت مجمع علمی قرآن الکریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع علمی قرآن کریم وابسته به آستان مقدس عباسی، در راستای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، مجموعهای از محافل قرآن کریم را در مناطق مختلف شهر بغداد برگزار کرد.
این برنامهها توسط «مؤسسه قرآن کریم» وابسته به این مجمع در بغداد سازماندهی شده و در چارچوب طرحهای فرهنگی و قرآنی با هدف تقویت فضای معنوی و ترویج آموزههای قرآنی میان مؤمنان اجرا میشود.
سید محمد عمیر الساعدی، مسئول واحد فعالیتهای این مؤسسه، در اینباره اظهار داشت: این ختمهای قرآنی در مناطق مختلف بغداد، در دو سوی کرخ و رصافه برگزار شده و شامل تلاوت آیاتی از قرآن کریم، آموزش صحیح قرائت قرآن و بیان معارف و علوم اهلبیت (علیهمالسلام) است.
وی افزود: هدف از اجرای این برنامهها، تقویت پیوند جامعه با قرآن کریم و زنده نگه داشتن فضای معنوی و قرآنی در میان اقشار مختلف مردم است.
الساعدی تأکید کرد که این مؤسسه تلاش میکند چنین فعالیتهایی را در نقاط مختلف اجرا کند تا پیام قرآن کریم به گستردهترین طیف ممکن از مؤمنان و علاقهمندان منتقل شود.
