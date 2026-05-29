امام جمعه سیراف: جامعه نیازمند تبیین مستمر فرهنگ غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف با تبیین ابعاد فرهنگی و راهبردی رخدادهای اخیر، تجمعات گسترده و خیابانی ملت ایران را «بعثتی غدیری» توصیف کرد.

وی بیان کرد: مردم غدیرمدار با شعارهای حماسی و حضور آگاهانه، نشان دادند که در مقطع تاریخی حساس وارد میدان شده‌اند و این حضور، مصداق روشنی از «حسبُنا الله و نعمَ الوکیل» در برابر تهدیدات دشمنان است؛ مردمی که به‌جای ترس، بر ایمان خود افزودند و به پیروزی رسیدند.

عاشوری با اشاره به مفاهیم نهج‌البلاغه و جایگاه غدیر در هویت اسلامی، افزود: راز این پیروزی در همان «تغییر انفسی» است که قرآن کریم از آن سخن می‌گوید؛ وقتی ملت از درون متحول شود، سنت الهی تغییر سرنوشت نیز جاری می‌شود.

وی اضافه کرد: این تجمعات ملی، شاهدی بر ظرفیت تمدنی فرهنگ غدیر است؛ غدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه جریان‌ساز همیشگی برای تمدن اسلامی تا عصر ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.

امام جمعه سیراف با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره روند گفت‌وگوهای میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورها، اظهار کرد: طرفین تا حدی به یک «تفاهم اولیه» نزدیک شده‌اند که در صورت نهایی شدن، بنا است چند بند اعتمادساز اجرا و ادامه موضوعات به مذاکرات آتی واگذار شود؛ برای این مذاکرات بازه‌ای حدود ۶۰ روز تعیین شده است.

به گفته وی، محورهای اصلی این تفاهم اولیه شامل خاتمه جنگ درجبهه‌ها، تسهیل در حوزه فروش نفت و کاهش فشارهای نفتی در بازه مذاکرات،بازگشت تردد دریایی به روال قبل و رفع برخی محدودیت‌های دریایی و پرداخت بخشی از مطالبات و پول‌های بلوکه‌شده ایران عنوان شده است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین پرونده در مذاکرات آتی موضوع هسته‌ای است آمریکایی‌ها فشار زیادی وارد کردند تا اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج شود اما بر مبنای خطوط قرمز تعیین‌شده، در این‌باره هیچ توافقی صورت نگرفته و مذاکره بر سر اصل آن پذیرفته نشده است.

امام جمعه سیراف درباره موضوع تنگه هرمز نیز گفت: درخصوص اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، در متن تفاهمات، عبارتی مبنی بر موافقت یا مخالفت ثبت نشده است؛ آنچه تاکنون مطرح شده صرفاً بحث تعداد کشتی‌های عبوری و بازگشت آن به سطح قبل از جنگ است. با این حال جمهوری اسلامی ایران بر اعمال جدی و قطعی حاکمیت خود اصرار دارد و این مسئله را با صراحت دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع غرامت تاکید کرد: آمریکا در بحث غرامت به‌هیچ‌وجه زیر بار نرفته و مقامات آمریکایی می‌گویند پذیرش غرامت به معنای محکومیت حقوقی در جنگ است و چنین چیزی را امکان‌پذیر نمی‌دانند.

لزوم صرفه‌جویی در مصرف

امام جمعه سیراف با اشاره به «درسنامه اقتصاد مقاومتی»، یکی از چالش‌های بزرگ کشور را ناکارآمدی در مصرف منابع و بهره‌وری پایین دانست و اظهار کرد: ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بزرگ نفت، گاز، آب، خاک و نیروی انسانی جوان، سال‌ها است از شدت انرژی چندبرابر میانگین جهانی، هدررفت آب در کشاورزی، مصرف بی‌رویه برق و گاز در بخش خانگی و صنعتی و ضعف بهره‌وری رنج می‌برد.

وی افزود: این وضعیت فقط یک خطای اقتصادی نیست؛ امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، زیرا ناترازی انرژی در فصول سرد و گرم، افزایش هزینه‌های تولید و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، وحدت ملی نیز بدون اصلاح الگوی مصرف پایدار نمی‌ماند؛ چراکه توزیع ناعادلانه یارانه‌های انرژی و شکل‌گیری تنش بر سر منابع کمیاب، احساس بی‌عدالتی و شکاف اجتماعی ایجاد می‌کند.

عاشوری با اشاره به سالروز میلاد امام هادی(ع) بیان کرد: سیره نورانی امام هادی(ع) به ما می‌آموزد که «معیت با امام» تنها در ادعا نیست، بلکه در تبعیت قلبی، پاک‌سازی نفس از هواهای درونی و حرکت در مسیر حق معنا پیدا می‌کند.

وی در بخش پایانی با تأکید بر «مدرسه فرازمانی غدیر» خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) با فرمان «فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ»، مسئولیت انتقال پیام غدیر را بر دوش همه نسل‌ها گذاشته‌اند؛ از خانواده تا مدرسه و جامعه، غدیر نقطه عطف اعتقادی اسلام ناب است و باید از کودکی، آموزش ولایت‌مداری، عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری و سبک زندگی دینی در نظام تربیتی کشور نهادینه شود.

امام جمعه سیراف تأکید کرد: جامعه اسلامی برای عبور از جنگ روایت‌ها، فشارهای اقتصادی و تهدیدات خارجی، نیازمند ایمان آگاهانه، وحدت ملی در عمل، اصلاح الگوی مصرف، و تبیین مستمر فرهنگ غدیر است.