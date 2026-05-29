تردد بیش از ۳۱ هزار زائر از مرز مهران طی امروز

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: از ساعت صفر بامداد امروز جمعه تاکنون، بیش از ۳۱ هزار نفر از زائران گرامی از طریق مرز بین‌المللی مهران وارد کشور شده‌اند و خوشبختانه روند بازگشت بدون هیچ‌گونه توقف یا گره ترافیکی در جریان است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زوار اولویت اصلی ستاد اربعین شهرستان است، افزود: با توجه به گرمای هوا، تمامی تمهیدات رفاهی و امنیتی برای زائران اندیشیده شده است. در همین راستا، ایستگاه‌های توزیع آب آشامیدنی خنک در نقاط مختلف پایانه مستقر شده و در کنار سیستم‌های سرمایشی، شرایط مطلوبی برای استراحت و تردد زائران فراهم آمده است.

فرماندار مهران در خصوص وضعیت حمل‌ونقل زائران نیز تصریح کرد: ناوگان اتوبوسرانی و بخش حمل‌ونقل عمومی به‌طور کامل در داخل پایانه مستقر شده‌اند. عملیات سوار کردن و انتقال زوار به شهرهای مقصد با سرعت و بدون وقفه در حال انجام است تا زائران عزیز پس از ورود به کشور، در کمترین زمان ممکن عازم شهرهای خود شوند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، وضعیت در مرز مهران پایدار است و نیروهای خدماتی و انتظامی برای مدیریت موج بازگشت زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.