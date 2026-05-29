خطیب جمعه زهک: تنگه هرمز ضامن اجرای تعهدات طرف مقابل است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک، با اشاره به روند پرفراز و نشیب مذاکرات با واسطه میان ایران و آمریکا اظهار داشت: مذاکرات تا به امروز بسیار پیچیده بوده و با توجه به عدم خوش‌بینی ما به طرف مقابل، این فرآیند همواره سیال و قابل تغییر است. با این حال، تا این لحظه دو طرف برای یک بازه زمانی ۶۰ روزه جهت ورود به مرحله دوم، بر سر چهار بند اجرایی به تفاهم اولیه رسیده‌اند.

امام جمعه زهک در تشریح این تفاهمات بیان داشت: بند اول، خاتمه جنگ در تمامی جبهه‌هاست که با اصرار ایران، این موضوع نه فقط کشور ما، بلکه تمامی گروه‌های مقاومت را شامل می‌شود. بند دوم، تعلیق تحریم‌های نفتی در این بازه ۶۰ روزه است؛ البته این به معنای لغو کامل نیست و فرآیند رفع کامل باید از مسیر کنگره بگذرد.

وی در ادامه افزود: بند سوم مربوط به بازگشت تردد در تنگه هرمز به روال پیش از جنگ در قبال رفع محاصره دریایی است که البته تأکید می‌کنیم حاکمیت و حق صدور مجوز عبور توسط ایران در تنگه هرمز مقتدرانه پابرجا خواهد بود. بند چهارم نیز موضوع پرداخت و نه صرفاً آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده به حساب بانک مرکزی است که فعلاً بر سر مبلغ ۶ میلیارد دلار تفاهم شده، هرچند اصرار جمهوری اسلامی بر رقم ۱۲ میلیارد دلار است.

دشمن در یک باتلاق فرسایشی گرفتار شده است

حجت‌الاسلام راشکی با هشدار نسبت به روایتگری‌های غلط از مذاکرات تصریح کرد: نه روایت «فتح‌الفتوح و پیروزی مطلق» صحیح است و نه روایت «باخت مطلق». ما به یک پیروزی نسبی رسیده‌ایم؛ امتیازاتی داده شده و امتیازاتی گرفته شده است، اما نکته مهم اینجاست که ما این بار «ضامن اجرا» داریم و آن قدرت حاکمیتی ما بر تنگه هرمز است که در صورت بدعهدی دشمن، از آن استفاده خواهیم کرد.

خطیب جمعه زهک با تحلیل وضعیت داخلی آمریکا و منطقه گفت: دشمن در یک باتلاق فرسایشی گرفتار شده است. کمبود موشک‌های پدافندی گران‌قیمت در برابر پهپادهای ارزان‌قیمت ایران، اختلافات سیاسی در واشنگتن، ترس کشورهای عربی از پاسخ ایران و شکاف میان مردم و دولت‌های عربی پس از لو رفتن سفرهای مخفیانه نخست‌وزیر ملعون رژیم صهیونیستی، همگی نشان از تضعیف جبهه استکبار دارد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک ولادت امام هادی(ع) و یادآوری میراث گرانبهای ایشان یعنی «زیارت جامعه کبیره» برای امام‌شناسی، به همزمانی عید غدیر و سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: عصر کنونی، عصر امام خمینی است. شخصیتی که شجاعت و صلابت را در کنار عرفان و مهربانی داشت.

راشکی افزود: تمامی اصول مکتب امام، از ایستادگی در برابر زورگویان تا عدالت اجتماعی، برگرفته از فرهنگ غدیر است. امروز نام ایران و گفتمان غدیر جهانی شده و ما وظیفه داریم در دهه ولایت، این شکوه را در تمام شهرها و روستاهای منطقه متجلی کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از حضور و سفر نماینده ویژه امام جامعه (مدظله‌العالی) به استان سیستان و بلوچستان قدردانی می‌کنیم. این سفر که برای تجلیل از وحدت و حضور پرشور مردم در ایام اخیر صورت گرفته، نشان‌دهنده نگاه ویژه و محبت آمیز مقام معظم رهبری به این خطه است و ان‌شاءالله منشأ خیر، برکت و وحدت مضاعف برای تشکیل تمدن نوین اسلامی خواهد بود.