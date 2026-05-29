۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

مخبر: داغ رهبر شهید در دل مردم سرد نمی‌شود/ اطمینانی به آمریکا نداریم

ری- مشاور رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه داغ رهبر شهید در دل مردم سرد نمی‌شود تاکید کرد: هیچ اطمینانی به آمریکا نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر،بعد از ظهر جمعه، در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب، با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: داغ ایشان در دل مردم هرگز سرد نخواهد شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دل مردم جان و عمق گرفته بود و کسانی که ایشان را دیده و درک کرده‌اند، امکان ندارد این داغ از دلشان برود.

مشاور مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: ما هیچ اطمینانی به آمریکایی‌ها نداریم، اما دیپلماسی نیز بخشی از جنگ است.

    • حمید IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      آقای مخبر عزیز حرف دل همه مردم ایران را زد هیچوقت فراموش نمیکنیم

