به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر،بعد از ظهر جمعه، در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب، با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: داغ ایشان در دل مردم هرگز سرد نخواهد شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دل مردم جان و عمق گرفته بود و کسانی که ایشان را دیده و درک کرده‌اند، امکان ندارد این داغ از دلشان برود.

مشاور مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: ما هیچ اطمینانی به آمریکایی‌ها نداریم، اما دیپلماسی نیز بخشی از جنگ است.