  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

محبان: واژگونی ام‌وی‌ام در محور شیروان-بجنورد ۷ مصدوم برجا گذاشت

محبان: واژگونی ام‌وی‌ام در محور شیروان-بجنورد ۷ مصدوم برجا گذاشت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام در محور شیروان به بجنورد و محدوده بند عبدل‌آباد، هفت مصدوم برجا گذاشت.

گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام عصر جمعه در محور شیروان به بجنورد و در محدوده بند عبدل‌آباد، هفت مصدوم برجا گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم امدادی پایگاه سیساب به محل حادثه اعزام شد.

وی بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد هفت نفر در این حادثه دچار مصدومیت شده‌اند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبان تصریح کرد: عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۶:۲۵ آغاز شد و در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت.

کد مطلب 6844056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها