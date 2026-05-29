گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام عصر جمعه در محور شیروان به بجنورد و در محدوده بند عبدل‌آباد، هفت مصدوم برجا گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم امدادی پایگاه سیساب به محل حادثه اعزام شد.

وی بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد هفت نفر در این حادثه دچار مصدومیت شده‌اند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبان تصریح کرد: عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۶:۲۵ آغاز شد و در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت.