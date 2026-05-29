ملت ایران با حفظ عزت در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی شامگاه جمعه در تجمع مردمی شب نودم هفده شهریور در آمل با بیان اینکه برخی در زمان حرکت امام حسین(ع) تصور می‌کردند این قیام برای حکومت و قدرت است، افزود: در حالی‌که آن حضرت با خانواده و یاران اندک خود در صحرای کربلا، در برابر جریان باطل و لشکر عظیم ایستاد و مسیر حق‌طلبی را برای تاریخ تثبیت کرد.

وی با اشاره به پیام ماندگار نهضت عاشورا ادامه داد: آن مصیبت بزرگ، با صبر و بصیرت خاندان اهل‌بیت(ع) به حماسه حسینی تبدیل شد؛ حماسه‌ای که بیش از ۱۴ قرن تداوم یافته و الهام‌بخش ملت‌های بیدار و آزادی‌خواهان جهان بوده است.

سرپرست فرمانداری آمل همچنین با تأکید بر حضور مردم در صحنه تصریح کرد: ملت ایران همواره در میدان بوده و پیام روشنی به مسئولان دارد؛ اینکه عزت و کرامت کشور باید حفظ شود و تصمیم‌ها در چارچوب منافع ملی و نگاه عزتمندانه اتخاذ شود.

پولادی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه بیان کرد: اختلاف نگاه ایران با آمریکا و نظام سلطه، اختلافی بنیادین است و این دو مسیر، موازی و غیرقابل جمع هستند. بنابراین هرگونه اقدام، از جمله آتش‌بس‌ها و عقب‌نشینی‌های مقطعی دشمن، می‌تواند تاکتیکی باشد و مسئولان و دستگاه‌های امنیتی باید با هوشیاری کامل عمل کنند.

وی در پایان گفت: خروج آمریکا و عوامل آن از منطقه از مطالبات جدی ملت‌های منطقه است و به یاری خداوند، با ایستادگی جبهه مقاومت و مجاهدت رزمندگان اسلام، وعده الهی پیروزی محقق خواهد شد.