۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۴

رونمایی از لیست تیم ملی فوتبال کانادا؛

میزبان با تک ستاره وارد جام جهانی ۲۰۲۶ شد

سرشناس‌ترین بازیکن فوتبال کانادا پس از کش و قوس‌های فراوان در لیست این کشور در جام‌جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لیست تیم ملی فوتبال کانادا برای جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی «جسی مارس» سرمربی آمریکایی این تیم اعلام شد. او که برای نخستین بار هدایت تیم ملی یک کشور را عهده دار است تصمیم گرفت الفونسو دیویس ستاره نام آشنای کانادا را با وجود مصدومیت در لیست نهایی قرار دهد تا یکی از میزبان های جام جهانی ۲۰۲۶ راهی را برود که اکثر سرمربیان دنیا برای تورنمنت مهم این روزها در پیش گرفته اند.

کانادا که در سومین دوره حضورش در جام جهانی باید میزبان بخشی از مسابقات نیز باشد در گروه B با سوئیس، قطر و بوسنی رقابت می‌کند.

