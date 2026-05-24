«نازون»؛ مهاجری که تبدیل به امید یک ملت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هائیتی پس از ۵۰ سال موفق به حضور در جام جهانی شد و داکنز نازون مهاجم استقلال یکی از ستاره های این تیم محسوب می شود و بهترین گلزن تاریخ هائیتی نیز است.
رسانه «mediotiempo» در گزارشی به داکنز نازون پرداخت و در تمجید از او نوشت: داکنز نازون، «جنگجوی هائیتی» که با تلاش و جنگندگی فوتبال را تسخیر کرد. مهاجمی که به یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی کشورش تبدیل شده و از جمله چهرههای مهمی است که باید در جام جهانی زیر نظر داشت.
نام داکنز نازون در فوتبال هائیتی به نمادی از پشتکار و تلاش تبدیل شده است. این مهاجم قدرتمند و جنگنده، با شخصیتی جدی و داستانی پر از مهاجرت و سختیهای مداوم، توانسته بدون حضور پررنگ در سطح اول فوتبال اروپا، مسیر حرفهای خود را بسازد و به یکی از چهرههای مهم تیم ملی هائیتی تبدیل شود.
او در ۷ آوریل ۱۹۹۴ در شهر شاتنه-مالابری فرانسه متولد شد و فرزند والدینی هائیتیتبار است. از کودکی میان دو فرهنگ رشد کرد: فرهنگ اروپایی که مسیر فوتبال حرفهای را برایش باز کرد و فرهنگ کارائیب که هویت و تعلق خاطرش را شکل داد. با وجود اینکه میتوانست در تیمهای ملی پایه فرانسه بازی کند، در نهایت تصمیم گرفت برای تیم ملی هائیتی به میدان برود؛ انتخابی که مسیر حرفهای او را تعیین کرد.
نازون فوتبال حرفهای خود را در باشگاههای کوچک فرانسه آغاز کرد. برخلاف بسیاری از ستارههایی که از آکادمیهای بزرگ میآیند، مسیر پیشرفت او دشوارتر بود. او در تیمهایی مانند لَوآل و سن-کانتن بازی کرد و بهتدریج با قدرت بدنی، سرعت و توانایی بازی در پستهای مختلف هجومی شناخته شد.
مسیر حرفهای او سپس با تجربه در کشورهای مختلف ادامه پیدا کرد؛ از ترکیه و هند گرفته تا اسکاتلند، بلژیک و بلغارستان. این سفرهای فوتبالی باعث شد او به بازیکنی تبدیل شود که میتواند خود را با سبکهای مختلف بازی، زبانها و فرهنگهای متفاوت تطبیق دهد.
یکی از مهمترین نقاط عطف دوران حرفهای او حضور در تیم ملی هائیتی بود. نازون از سال ۲۰۱۴ برای این تیم بازی کرد و به یکی از بازیکنان کلیدی تبدیل شد. عملکرد او بهویژه در جام طلایی کونکاکاف ۲۰۱۹ برجسته بود؛ جایی که هائیتی با شگفتی تا مرحله نیمهنهایی پیش رفت.
در آن تورنمنت، نازون نهتنها با گلهایش بلکه با روحیه جنگندگی و شخصیت رهبریاش نقش مهمی داشت. هائیتی در یکی از بازیهای تاریخی خود کانادا را حذف کرد و به یکی از شگفتیسازان رقابتها تبدیل شد؛ تیمی که برای مردم هائیتی نماد امید و غرور ملی بود.
فراتر از آمار و ارقام، نازون نمادی از وفاداری به تیم ملیای است که هرگز در جمع قدرتهای بزرگ فوتبال جهان قرار ندارد. او برخلاف بسیاری از بازیکنان دو تابعیتی که به تیمهای قدرتمندتر میپیوندند، مسیر متفاوتی انتخاب کرد و برای هائیتی ماند.
سبک بازی او ترکیبی از قدرت بدنی، سرعت و تحرک بالا است. او فقط یک مهاجم نوک کلاسیک نیست و اغلب برای مشارکت در بازیسازی عقب میآید و فضا ایجاد میکند. همچنین به خاطر روحیه رقابتی و تلاش بیوقفهاش در زمین شناخته میشود.
با گذشت زمان، داکنز نازون به یکی از مهمترین چهرههای فوتبال هائیتی تبدیل شد. داستان او نشان میدهد که موفقیت فقط به بازی در لیگهای بزرگ محدود نیست، بلکه به توانایی ایستادگی، سازگاری و حفظ هویت فردی نیز بستگی دارد.
برای هائیتی، نازون فقط یک گلزن نیست؛ او چهره نسلی است که یاد گرفته بدون امکانات بزرگ، همچنان رقابت کند و رؤیاهایش را زنده نگه دارد.
