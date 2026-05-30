به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صابر اسدی، با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان، گفت: امسال با توجه به شرایط کشور و با فرصتی که طی چهار ماه گذشته برای بررسی و آسیب‌شناسی سامانه‌ها وجود داشت، تلاش شد تمامی نقاط ضعف سال‌های قبل برطرف شود تا فرایند ثبت‌نام با کمترین مراجعه حضوری و بیشترین سرعت انجام شود.

وی افزود: والدین با مراجعه به پنجره واحد آموزش‌وپرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزند خود می‌توانند مراحل پیش‌ثبت‌نام را آغاز کنند. این فرایند در ۶ مرحله انجام می‌شود.

معاون توسعه نرم‌افزار و تحول دیجیتال مرکز فناوری وزارت آموزش‌وپرورش درباره امکان تغییر مدرسه دانش‌آموزان نیز توضیح داد: تا پیش از تأیید نهایی مدیر مدرسه، والدین می‌توانند مدرسه انتخابی خود را تغییر دهند، اما پس از تأیید نهایی نیز در صورت تغییر محل سکونت یا شرایط کاری والدین، مدیر مدرسه می‌تواند ثبت‌نام دانش‌آموز را حذف کند تا امکان ثبت‌نام در مدرسه جدید فراهم شود.

وی با اشاره به جابه‌جایی خانواده‌ها در ماه‌های مرداد و شهریور، به‌ویژه خانواده‌های مستأجر، اظهار کرد: سامانه برای انجام تغییرات باز خواهد بود و دانش‌آموزان می‌توانند تا پیش از بسته شدن دفتر آمار مدارس در آبان‌ماه، نسبت به انتقال یا تغییر مدرسه اقدام کنند.

اسدی خاطرنشان کرد: پس از آبان‌ماه، فرایند جابه‌جایی دانش‌آموزان مشمول ضوابط انتقالی خواهد شد.

وی درباره دانش‌آموزانی که سرپرست آن‌ها پدر یا مادر نیست نیز گفت: سرپرست قانونی دانش‌آموز می‌تواند با مراجعه به درگاه واحد آموزش‌وپرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد دانش‌آموز، مراحل ثبت‌نام را انجام دهد.

معاون مرکز فناوری وزارت آموزش‌وپرورش همچنین درباره ثبت نام دانش‌آموزان عشایری، گفت: امسال برای نخستین‌ بار بخشی ویژه در سامانه ثبت‌نام طراحی شده تا دانش‌آموزان عشایری حتی اگر محل استقرارشان در شهر باشد، بتوانند وضعیت عشایری خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: پس از ثبت این اطلاعات، برچسب «عشایری» از پایه اول ابتدایی تا پایان پایه دوازدهم همراه دانش‌آموز باقی می‌ماند تا در سوابق تحصیلی و سهمیه‌های مربوط به کنکور لحاظ شود.

اسدی درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع اظهار کرد: این دانش‌آموزان با استفاده از کد یکتای دریافتی از سامانه مربوطه می‌توانند وارد درگاه آموزش‌وپرورش شوند و ثبت‌نام خود را انجام دهند که تاکنون تعدادی از آن‌ها نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به شرایط مناطق محروم و روستایی، تصریح کرد: در مناطقی که دسترسی به اینترنت وجود ندارد، والدین می‌توانند به مدرسه مراجعه کنند و مدیر مدرسه به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام دانش‌آموز را انجام خواهد داد

معاون توسعه نرم‌افزار و تحول دیجیتال مرکز فناوری وزارت آموزش‌وپرورش درباره راهنمای استفاده از سامانه، گفت: فایل‌های آموزشی، کلیپ‌های راهنما و توضیحات کامل مراحل ثبت‌نام در کانال‌ها و گروه‌های مرتبط وزارت آموزش‌وپرورش در پیام‌رسان شاد منتشر شده و خانواده‌ها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

وی افزود: در تمامی مراحل ثبت‌نام نیز از طریق پیام‌رسان‌های شاد و بله برای والدین پیامک و اعلان ارسال می‌شود تا از وضعیت ثبت‌نام فرزند خود مطلع باشند.

اسدی درباره استعلام‌های هویتی سامانه نیز توضیح داد: تمامی اطلاعات هویتی دانش‌آموزان به‌صورت برخط و همچنین آفلاین از ثبت‌احوال دریافت و در سامانه ذخیره شده است تا در صورت کندی یا اختلال اینترنت، روند ثبت‌نام متوقف نشود.

وی گفت: حتی اگر در لحظه استعلام آنلاین پاسخی از ثبت‌احوال دریافت نشود، والدین می‌توانند چند دقیقه بعد دوباره مراجعه کنند و پاسخ را دریافت کنند.

معاون مرکز فناوری وزارت آموزش‌وپرورش در پایان با قدردانی از تیم فنی این پروژه اظهار کرد: طی چهار تا پنج ماه گذشته تلاش گسترده‌ای برای راه‌اندازی این سامانه انجام شد تا در شرایط فعلی کشور، مراجعات حضوری به مدارس کاهش پیدا کند و ثبت‌نام دانش‌آموزان با سهولت بیشتری انجام شود.