سالن اجتماعات فرهنگسرای نمین به بهره برداری می رسد

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان نمین فاقد فرهنگسرا و سالن اجتماعات مناسب بود اظهارکرد: بهره برداری از سالن اجتماعات شهرستان نمین گامی موثر در توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ساختمان فرهنگسرای نمین و عنبران یک سال و نیم پیش افتتاح شده بود افزود: میز، صندلی، امکانات صوتی و تصویری از کمبودهای اساسی این سالن بود که با تامین اعتبار ۶ و نیم میلیارد تومان با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان و شهرستان تجهیز و آماده بهره برداری است.