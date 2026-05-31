احداث شهرک کشاورزی در روستای تازه کند اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جلسه هماهنگی آغاز عملیات اجرایی شهرک کشاورزی شهرستان اردبیل با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، از شروع رسمی عملیات اجرایی این طرح در هفته جهاد کشاورزی (اواخر خردادماه) خبر داد.

وی با اشاره به اینکه شهرک کشاورزی در روستای تازه‌کند شریف‌آباد شهرستان اردبیل اجرا خواهد شد، افزود: این مجموعه در قالب شهرک آبزی‌پروری، شهرک گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی وگردشگری طراحی شده و زمین مورد نیاز تأمین و مطالعات اولیه آن نیز انجام شده است.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه سرمایه‌گذاران برای ورود به این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم از اولویت‌های اصلی برای تسریع در اجرای این پروژه است.

قلندری همچنین از پیش‌بینی ۲۲ هکتار برای بخش گردشگری و شیلات این شهرک خبر داد و گفت: در این بخش ظرفیت‌هایی مانند ماهیان زینتی، پرورش زالو و تولید جلبک در نظر گرفته شده است.

وی نقش این شهرک را در رونق اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی و گردشگری منطقه و افزایش فرصت‌های شغلی مهم دانست و اظهار کرد: این طرح از نظر گستره و تنوع فعالیت‌ها، در شمال‌غرب کشور کم‌نظیر خواهد بود.

فرماندار اردبیل افزود: شهرک پخش و فناوری نیز در شهرستان اردبیل در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی است و مراحل مقدماتی آن دنبال می‌شود.