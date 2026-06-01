اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جلسه بررسی اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان اردبیل اظهار کرد: اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای تاریخی و گردشگری شهرستان در دستور کار قرار گرفته و اعتبارات لازم برای تحقق این برنامه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه کل اعتبارات امسال اجرای طرح هادی در شهرستان اردبیل ۴۵ میلیارد تومان است، افزود: بخشی از این اعتبارات به روستاهای تاریخی و گردشگری اختصاص می‌یابد تا زیرساخت‌های لازم برای تقویت ظرفیت‌های گردشگری و صیانت از هویت تاریخی ورونق اقتصادی روستاها فراهم شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: سال گذشته طرح هادی در ۵۲ روستا اجرا شده و روند بهسازی و ساماندهی معابر و خدمات روبنایی در روستاهای هدف ادامه خواهد داشت.

قلندری همچنین تأکید کرد: برای اجرای طرح هادی در روستاهای فاقد دهیاری نیز اعتبارات اختصاص می‌یابد و این روستاها نیز در برنامه‌های توسعه و بهسازی قرار دارند.

وی براجرای طرح هادی در تمام روستاهای شهرستان تاکید کرد وگفت: روستاهایی که طرح هادی درآن اجرا نشده اجرا می شود.