  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای اردبیل

اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای اردبیل

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای تاریخی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته و اعتبارات لازم برای تحقق این برنامه پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جلسه بررسی اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان اردبیل اظهار کرد: اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای تاریخی و گردشگری شهرستان در دستور کار قرار گرفته و اعتبارات لازم برای تحقق این برنامه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه کل اعتبارات امسال اجرای طرح هادی در شهرستان اردبیل ۴۵ میلیارد تومان است، افزود: بخشی از این اعتبارات به روستاهای تاریخی و گردشگری اختصاص می‌یابد تا زیرساخت‌های لازم برای تقویت ظرفیت‌های گردشگری و صیانت از هویت تاریخی ورونق اقتصادی روستاها فراهم شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: سال گذشته طرح هادی در ۵۲ روستا اجرا شده و روند بهسازی و ساماندهی معابر و خدمات روبنایی در روستاهای هدف ادامه خواهد داشت.

قلندری همچنین تأکید کرد: برای اجرای طرح هادی در روستاهای فاقد دهیاری نیز اعتبارات اختصاص می‌یابد و این روستاها نیز در برنامه‌های توسعه و بهسازی قرار دارند.

وی براجرای طرح هادی در تمام روستاهای شهرستان تاکید کرد وگفت: روستاهایی که طرح هادی درآن اجرا نشده اجرا می شود.

کد مطلب 6847021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها