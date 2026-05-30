به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل مخالفت شدید اهالی با واگذاری زمین برای حفر چاه جدید، تنها راه حل مشکل کم‌آبی در چند روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی امام خمینی (ره) طارند، صبر تا زمان احیای چاه موجود است.

در این اطلاعیه خطاب به مردم شهرستان پیشوا آمده است: خشک شدن چاه قابل پیش‌بینی بود، اما پیدا کردن زمین مناسب برای حفر چاه در منطقه خیلی سخت است.

از طرفی اهالی روستاهای طارند بالا، طارند پایین، شوش آباد، شعیب آباد و قویینک رخشانی با واگذاری زمین برای حفر چاه به شدت مخالف هستند.

بر اساس این اطلاعیه، تنها راه حل در این شرایط، صبر کردن برای احیای چاه موجود است. این موضوع هم بستگی به شرایط زمین شناسی و جنس خاک دارد. ممکن است دبی چاه دوباره افزایش پیدا کند یا ممکن است هیچ تغییری نکند.

در پایان از همه شهروندان خواسته شده شکیبا باشند. همچنین اهالی دیگر روستاهای تحت پوشش این مجتمع هم به همین دلیل با مشکل آب مواجه هستند.