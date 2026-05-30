به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله انواع ارزهای شاخص در معاملات امروز به شرح زیر تعیین شده است.

نرخ حواله دلار آمریکا معادل یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵ ریال درج شده است. همچنین، نرخ حواله یورو در بازار امروز به یک میلیون و ۷۲۰ هزار و ۲۲۴ ریال رسید.

در ادامه گزارش این مرکز، نرخ حواله درهم امارات ۴۰۱ هزار و ۹۱ ریال و نرخ حواله یوآن چین ۲۱۷ هزار و ۵۹۵ ریال اعلام شد. همچنین، هر روبل روسیه در سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، ۲۰ هزار و ۸۴۷ ریال ارزش‌گذاری شده است.

این نرخ‌ها مبنای عملیات ارزی در سامانه معاملات حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ مذکور بوده است.