تولید سالانه ۲ تن جلبک اسپرولینا در شاهرود؛ اشتغالزایی برای ۶ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فلاحی لیما صبح شنبه در بازدید طرح تکثیر و پرورش جلبک اسپرولینا در شاهرود با اشاره به اینکه این واحد در آستانه بهره‌برداری است، بیان کرد: ظرفیت تولید این واحد دو تن در سال برآورد می‌شود.

وی با تاکید به اینکه ایجاد واحد پرورش جلبک در راستای حمایت از طرح‌های شیلاتی و اشتغال پایدار جهاد بوده است، اضافه کرد: روی آوردن به سمت پرورش جلبک اسپرولینا در افزایش درآمدزایی خانوار و توسعه اقتصاد محلی اثر گذار است.

مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش شیلات، توضیح داد: در استان سمنان می‌کوشیم تا با تسهیل فرآیندها زمینه توسعه این طرح‌ها فراهم شود.

فلاحی لیما با اشاره به پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف طرح‌های شیلاتی در جهاد کشاورزی استان سمنان، ادامه داد: با همین حمایت‌ها در این واحد شش نفر شاغل شدند.

وی طرح‌های کوچک و زودبازده را موثر در بهبود اقتصاد و اشتغال خانوار دانست و افزود: می‌کوشیم تا با جذب اعتبارات و تسهیلات حمایتی زمینه توسعه فعالیت های شیلات در استان ارتقا یابد.