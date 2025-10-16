تأکید بر افزایش سرانه مصرف ماهی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فلاحی لیما صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی غذا در محل اداره جهاد سمنان با تاکید بر اینکه آبزیان در سبد غذایی خانوار باید دیده شود، ابراز داشت: با توجه به خواص ماهی مصرف آن دوبار در هفته توصیه شده است.

وی با بیان اینکه به همین منظور برای ارتقا سلامت جامعه سرانه مصرف آبزیان باید در استان سمنان افزایش یابد، افزود: برای تحقق این مهم علاوه بر آموزش و آگاهی بخشی تأمین نیاز مصرف نیز دارای اهمیت است.

مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در این راستا برنامه‌های آبزی پروری در استان دنبال می‌شود، ابراز داشت: خوشبختانه ظرفیت خوبی نیز برای پرورش ماهی سردابی و گرمابی در استان وجود دارد.

فلاحی لیما با بیان اینکه پنج هزار و ۵۰۰ تن آبزی تا پایان برنامه هفتم توسعه می‌بایست در استان تولید شود، تصریح کرد: از این رو با بهره گیری استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سایر منابع آبی گام‌های بلندی در راستای توسعه پایدار این صنعت در استان برداشته شده است.

وی از برنامه ریزی برای افزایش مصرف ماهی در استان خبر داد و افزود: امیدواریم با این اقدامات بتوانیم شاهد ارتقا سهم آبزیان در سبد غذایی خانوار باشیم.