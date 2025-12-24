  1. استانها
سد کشاورزی مجن ظرفیتی برای شیلات؛ شرایط میدانی بررسی شد

شاهرود- مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به بررسی‌های همه‌جانبه میدانی، سد کشاورزی مجن را ظرفیتی مناسب برای پرورش ماهی و توسعه فعالیت‌های شیلاتی در استان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فلاحی لیما غروب چهارشنبه در بازدید میدانی از سد کشاورزی مجن واقع در شهرستان شاهرود، این منطقه را مستعد برای پرورش ماهی در قفس و توسعه شیلات معرفی کرد و ابراز داشت: بدون نیاز به برداشت اضافی آب امکان استفاده دو منظوره از منابع آبی وجود دارد.

وی طرح ماهی در قفس را برای سد مجن ظرفیتی برای ایجاد اشتغال پایدار و ارتقا امنیت غذایی دانست و افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشی می‌توان منطقه را به کانون جدید تولید آبزیان تبدیل کرد.

مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه همکاری امور آب در این زمینه می‌تواند فرآیندهای کارشناسی را تسهیل کند، ادامه داد: در صورت تأیید این اقدام در توسعه آبزی پروری استان سمنان مؤثر واقع خواهد شد.

فلاحی لیما تصریح کرد: شاخص‌های فنی و تخصصی، وضعیت کمی و کیفی منابع آبی، پایداری تراز آب سد، شرایط زیست محیطی از مواردی که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت و باید جمع بندی شود.

وی افزود: در صورت تأیید همه موارد فوق برنامه ریزی لازم برای جذب سرمایه گذار و تعیین گونه مناسب پرورشی طب مراحل قانونی برای اجرای طرح پرورش ماهی در قفس انجام خواهد شد.

