به گزارش خبرنگار مهر، رحیم رضایی عصر چهارشنبه در نشست ستاد توسعه شیلات استان اردبیل اظهار کرد: پرورش جلبک یک فرصت کمهزینه و پربازده برای اشتغالزایی در استان است و میتواند بهعنوان یکی از محورهای جدید سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دستگاههای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) باید بهصورت هدفمند در اجرای این طرح مشارکت کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اردبیل گفت: منابع مالی مورد نیاز برای ارائه تسهیلات از محلهای مختلف قابل تأمین است و با همافزایی دستگاههای اجرایی، مسیر اجرای این طرح هموار خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه اردبیل بهدلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و زیرساختهای مناسب، بهعنوان یکی از استانهای پایلوت پرورش جلبک اسپرولینا انتخاب شده است، ادامه داد: پرورش جلبک در مقیاس مشاغل خرد، فعالیتی دانشبنیان و اقتصادی بوده و میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
وی با اشاره به میانگین درآمد بالای بخش مشاغل خرد، تصریح کرد: این طرح سرمایهگذاری قابلیت توانمندسازی اقشار مختلف بهویژه مددجویان نهادهای حمایتی را خواهد داشت.
