تولید ۵۵۰۰ تن آبزی در دستور کار استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فلاحی لیما غروب یکشنبه در بازدید از استخر پرورش ماهی در سمنان با بیان اینکه ظرفیت های قابل توجهی از پرورش آبزیان در استان وجود دارد، ابراز داشت: سرمایه گذاری در این حوزه از ظرفیت های پنهانی که کمتر به آن توجه شده است.

وی به وجود پنج هزار منبع آبی شامل چاه، چشمه، قنات و استخر ذخیره آب کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود: این منابع فرصت خوبی برای توسعه مزارع تکثیر و بازتولید انواع ماهی است.

مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این استان جایگاه خوبی در پرورش ماهی قزل الا دارد، ابراز داشت: برای توسعه شیلات پرورش انواع ماهی شامل تیلاپیا، ماهیان خاویاری و گونه های نظیر آرتیما، زالو و جلبک در دست اقدام است.

فلاحی با بیان اینکه تولید پنج هزار و ۵۰۰ تن آبزیان تا انتهای برنامه هفتم توسعه در دستور کار استان سمنان است، تصریح کرد: هدف از این اقدام تقویت زنجیره ارزش از تولید تا مصرف است.

وی با بیان اینکه اقداماتی نظیر توسعه مجتمع های شیلاتی و حمایت از طرح های دانش بنیان و ترویج روش های نوین در دست مطالعه است، افزود: از اولویت های جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه کشت ماهیان سردابی و گرمابی و ماهیان زینتی با هدف صادرات است.