گودرزی: مجلس باید خود را به تراز جدید «بعثت مردم» برساند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فرمایش معمار کبیر انقلاب که «مجلس عصاره فضائل ملت است» گفت: امروز با بعثت و حضور حماسی مردم ، تراز جدیدی از این فضائل تجلی یافته و عیار ملت در ایمان، امید و عمل به دوست و دشمن ثابت شده است.

وی افزود: مجلس نیز باید خود را به این تراز جدید برساند؛ بدین معنا که بعثت مردم در نمایندگانشان جلوه کند و کارشان را مبتنی بر ایمان، امید و عمل، با ابتکار و کار مضاعف پیش ببرند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، قانونگذاری و نظارت را دو مأموریت اصلی مجلس دانست و تأکید کرد: باید در مسیر ریل‌گذاری برای آینده کشور، هم سرعت را افزایش دهیم و هم عمق کار را بیشتر کنیم. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که در فضای جنگ به سر می‌بریم، چاره‌ای جز کار بیشتر و ابتکار عمل مضاعف نداریم. کار بیشتر از آن رو که برای جبران موانع ناشی از جنگ، صرف توان بیشتر یک ضرورت عقلی است و ابتکار مضاعف نیز به این دلیل که شرایط معمول ما را محدود کرده است.

گودرزی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های آیین‌نامه و مدیریت اقتضایی برای فعال کردن چرخه قانونگذاری اظهار داشت: همان ابتکاری که در انتخابات هیئت رئیسه به کار رفت و کار به نحو شایسته شکل گرفت، در نحوه تشکیل جلسات و فرآیند قانونگذاری نیز باید به کار گرفته شود. صحن مجلس باید به صورت رسمی و علنی در بستر مناسب، زمینه را برای تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری در پیام اخیرشان فراهم کند.

وی در تشریح اولویت‌های مجلس برای فعال کردن چرخه قانونگذاری، به مواردی از جمله تنگه هرمز، تشدید مجازات محتکران، مبارزه با فساد اقتصادی، نوسازی شایسته کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم، توجه به سیاست‌های اقتصادی و معیشتی به‌ویژه مهار تورم و گرانی، محرومیت‌زدایی، رفع موانع تولید و اشتغال اشاره کرد.

گودرزی در پایان تصریح کرد: همچنین برخی اصلاحات از جمله اصلاح برنامه هفتم پیشرفت متناسب با شرایط جنگ، از اولویت‌هایی است که باید با فعال کردن چرخه قانونگذاری پیگیری شوند.