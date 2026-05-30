پزشکیان:درخشش بانوان والیبال کشورمان توان زنان ایران را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی تیم والیبال بانوان کشورمان در رقابت‌های والیبال آسیای مرکزی تصریح کرد: این پیروزی ارزشمند، نشان داد زنان این مرز و بوم، با اتکا به استعداد، پشتکار و روحیه بلند خود، در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی، توانایی فتح قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی دارند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

درخشش بانوان شایسته کشورمان در رقابت‌های والیبال آسیای مرکزی (کاوا) و کسب عنوان قهرمانی این مسابقات برای دومین دوره پیاپی، یک بار دیگر توان، همت و ظرفیت بزرگ زنان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

این پیروزی ارزشمند، نشان داد زنان این مرز و بوم، با اتکا به استعداد، پشتکار و روحیه بلند خود، در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی، توانایی فتح قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی دارند.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این قهرمانی به ملت بزرگ ایران، کادر فنی، مربیان و اعضای پرتلاش تیم ملی والیبال زنان، از زحمات آنان قدردانی نموده و تداوم موفقیت، سربلندی و افتخارآفرینی بانوان عزیز کشورمان را در پرتو الطاف الهی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران