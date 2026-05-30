به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغنی نظری معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان طی سفر به شهرستانهای چاراویماق و هشترود، ضمن تشریح برنامههای این وزارتخانه برای توسعه زیرساختها، بر تخصیص اولویتدار بودجه برای تکمیل طرحهای نیمهتمام ورزشی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در سراسر کشور تاکید کرد.
نظری در جلسه بررسی مشکلات جامعه ورزشی و بازدید از اماکن ورزشی شهرستانهای چاراویماق و هشترود، با اشاره به خسارات وارده به زیرساختهای ورزشی در دوران جنگ، اظهار کرد: در این دوران ۲۱۱ ورزشگاه دچار خسارتهای پنج تا ۱۰۰ درصدی شدند که خوشبختانه تمامی این اماکن با انجام تعمیرات اساسی به چرخه بهرهبرداری بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه جامعه ورزش کشور در مسیر دفاع از آرمانها، ۲۲۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ پروژه نیمهتمام ورزشی در کشور وجود دارد. سیاست وزارت ورزش بر عدم آغاز پروژههای جدید متمرکز است و تمامی توان خود را برای تکمیل طرحهای معطلمانده به کار گرفتهایم، که برای این امر به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نظری همچنین از پایش ۱۷ هزار هیئت ورزشی در کشور خبر داد و تصریح کرد: هیئتهای ورزشی که دارای شناسه قانونی بوده و در عرصه عمل فعال باشند، از حمایتهای مالی برخوردار خواهند شد.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش همچنین در دیدار با فرماندار هشترود عنوان کرد: بازدیدی از خانه جوان این شهرستان صورت گرفت که مقرر شد پس از تکمیل این پروژه، در اختیار جوانان و سمنها قرار بگیرد. همچنین سالن طبقاتی ورزشهای رزمی که مورد درخواست نماینده شهرستان بود، یکی از خواستگاههای استان در ورزشهای رزمی براساس آمایشهای سرزمینی است و امیدواریم راهکارهای قانونی صورت بگیرد تا این پروژه به سرانجام برسد.
نظری در خصوص مصوبات سفر به شهرستان چاروایماق گفت: در بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی چاروایماق مقرر شد اعتبارات تکمیل استخر سرپوشیده، بستههای ورزشی و کمک به هیئتهای ورزشی و اعتبار ویژه برای چمنهای ورزشی روستایی شهرستان چاروایماق تخصیص یابد.
