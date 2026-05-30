۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

هشدار زرد هواشناسی برای سیستان و بلوچستان در پی گرمای شدید هوا

زاهدان- رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سیستان و بلوچستان از هشدار هواشناسی سطح زرد جوی در پی گرمای شدید هوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: از شنبه تا چهارشنبه (۹ تا ۱۳ خرداد) برای همه مناطق استان ماندگاری گرمای هوا و افزایش مصرف حامل های انرژی پیش بینی می شود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان توصیه کرد: با توجه به افزایش محسوس دما از ترددهای غیر ضروری در فضای باز به ویژه اواسط روز تا بعدازظهر خودداری شود و تامین،توزیع و مصرف بهینه آب و برق مدیریت شود و از آبیاری مزارع و باغات در ساعت گرم روز اجتناب شود و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

