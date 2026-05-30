۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

سرعت وزش باد در قهاوند به ۱۱۲ کیلومتر برساعت رسید

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از ثبت وزش باد شدید در نقاط مختلف این استان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: سرعت باد در قهاوند روز گذشته به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله زاهدی با بیان اینکه سرعت باد در قهاوند روز گذشته به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید، اظهار کرد: در همین مدت، سرعت باد در شیرین‌سو ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت، اسدآباد و تویسرکان ۹۰ کیلومتر بر ساعت و در شهر همدان ۸۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی افزود: در سایر مناطق استان نیز سرعت باد عمدتاً بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

زاهدی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: روز گذشته افزایش نسبی دمای روزانه در همدان مشاهده شد و دمای هوا در فامنین و قهاوند به ۳۴ درجه سانتیگراد رسید، اما از امروز روند کاهشی دماهای روزانه برای استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در هفته پیشِ رو بیشینه دمای روزانه استان عمدتاً بین ۲۵ تا کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود و از شدت گرما کاسته می‌شود.

وی وضعیت جوی امروز استان را صاف و آفتابی عنوان کرد و ادامه داد: از اواسط روز، افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات و در بخش‌هایی از استان دور از انتظار نیست.

زاهدی اضافه کرد: از فردا در ساعات بعدازظهر، شکل‌گیری ابرهای موقت و گذرا در آسمان استان قابل انتظار است و به طور کلی آسمان همدان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در ساعات میانی روز خواهد بود.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان همدان همچنین گفت: دمای صبحگاهی استان حدود ۱۰ درجه سانتیگراد برآورد می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، گل‌تپه با ۶ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان و فامنین و قهاوند با ۳۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقاط گزارش شده‌اند.

