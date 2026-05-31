به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۴۹.۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه کشور شد و ایستگاه‌های هامون و زابل نیز به ترتیب با ثبت دمای ۴۹.۶ درجه سلسیوس در رتبه‌های دوم و سوم گرم‌ترین نقاط کشور قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: بررسی داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد از مجموع ۲۳ ایستگاهی که دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه کرده‌اند، ۱۵ ایستگاه از مرز ۴۵ درجه سلسیوس نیز عبور کرده‌اند؛ موضوعی که بیانگر استقرار توده هوای بسیار گرم و فراگیر در سطح استان است.

حیدری ادامه داد: زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به دمای ۴۲ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است. بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد ماندگاری هوای گرم تا روز چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیه‌های ایمنی در شرایط افزایش دما تصریح کرد: با توجه به افزایش محسوس دما در سطح استان، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در فضای باز، تمهیدات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی را مدنظر قرار دهند.