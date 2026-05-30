به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: تصمیم سازان رژیمصهیونیستی با نقض گسترده آتشبس، تجاوزات زمینی و هوایی خود را در باریکه غزه و جنوب لبنان تشدید کردهاند. ارتش اشغالگر قدس با عملیات زمینی فراتر از خطوط زرد (Yellow Line) در لبنان، روستاها و زیرساختها را هدف قرار داده و با حملات هوایی گسترده، نقاط مسکونی و غیرنظامیان را بمباران کرده است.
درهمینراستا، در باریکه غزه حملات به خانیونس، رفح و محله الطفاح غزه منجربه شهادت چندین فلسطینی و طبق گزارشها، از آغاز آتشبس تاکنون، صدها شهید و هزاران مجروح ثبت شده است؛ همچنین تنها در روزهای اخیر، دهها شهید و مجروح جدید از جمله حملات به خودروها و مناطق مسکونی گزارش شده است. اندکی دورتر از اراضی اشغالی در جنوب لبنان، حملات هوایی رژیم صهیونی به بیش از ۱۳۵ هدف ادعایی حزبالله در ۲۴ ساعت گذشته، دهها شهید بهجا گذاشته است. ترورهای هدفمند نیز از جمله شهادت فرماندهان ارشد حماس مانند محمد عوده در غزه و فرماندهان حزبالله و یگان رضوان در لبنان ادامه دارد که نشانه نقض آشکار تعهدات توسط این رژیم جنایتکار و همچنین نقض آتشبس است.
چهارمین تعرض به جوهرهالشرق
رژیم صهیونیستی با نقض آشکار آتشبس، عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده است. براساس گزارش شبکه LBCI به نقل از شهردار نبطیه، نیروهای ارتش اشغالگر وارد شهرک الفوقا در ورودی جنوب شرقی شهر شدهاند و فرآیند خروج فوری شهروندان از نبطیه آغاز شده است. این تجاوز زمینی پس از حملات سنگین هوایی و توپخانهای انجام شده که دهها غیرنظامی و مبارز مقاومت را هدف قرار داده است. منابع لبنانی از تثبیت مواضع اشغالگران در مناطق اطراف خبر میدهند که تهدیدی جدی برای امنیت شهرهای جنوبی بهشمار میرود.
روز پنجشنبه نیز روستای شوکین به اشغال کامل ارتش رژیمصهیونیستی درآمد و رسانههای لبنانی و صهیونیستی از محاصره شهر مرجعیون سخن میگویند. بامداد دیروز، پس از بمباران سنگین، نیروهای اشغالگر موقعیت خود را در روستای دبین در شمال مرجعیون تثبیت کرده و برای ورود به این شهر آماده میشوند. در جریان این حملات چندین نیروی حزبالله شهید شدند که این ایستادگی سلحشورانه اوج مقاومت مبارزان لبنانی در برابر متجاوزان است. درواقع این عملیات بخشی از سیاست سیستماتیک رژیم برای ایجاد منطقه حائل و پاکسازی مناطق مقاومتی در کرانه شرقی مدیترانه قلمداد میشود.
البته که رزمندگان مقاومت اسلامی مقابل ددمنشی صهیونیست ها موضع ضعف نداشته و با تاکتیکهای جنگاوری مدرن، مناطق اشغالی را به گورستان متجاوزین تبدیل کرده اند. حزبالله با بهرهگیری از پهپادهای انتحاری FPV و ابابیل، اهداف نظامی اشغالگران از جمله تجمعات سربازان، خودروهای زرهی و حتی سکوی گنبد آهنین در منطقه «مسکاوعام» و «جلالعلام» را هدف قرار داده و ضربات مؤثری وارد کرده است. طبق گزارشهای رسانههای لبنانی و خود رژیم صهیونیستی، این حملات منجربه کشتهشدن چندین سرباز اسرائیلی و زخمیشدن دهها نفر دیگر شده است. در راستای همین روند، مقاومت لبنان تاکید کرده که این عملیاتهای پهپادی انتحاری، پاسخی مستقیم و دقیق به نقض آتشبس و تجاوز به خاک لبنان است و تا توقف کامل حملات اشغالگران ادامه خواهد یافت.
نسل کشی در ارض مقدس
رژیم صهیونیستی تنها در ۴۸ ساعت گذشته موجب شهادت دستکم ۲۰ فلسطینی از جمله غیرنظامیان و فرماندهان مقاومت شده است. این تجاوزات شامل بمباران مناطق مسکونی در غزهشهر، خانیونس و رفح بوده که ویرانی خانهها و زیرساختها منجر شده است. جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای نسبت به فروپاشی کامل توافق آتشبس هشدار داده و تاکید کرده که این اقدامات رژیمصهیونیستی تلاشی برای بازگشت به سیاست نسلکشی است. منابع فلسطینی از گسترش خط زرد اشغالگران و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه نیز خبر میدهند که نقض آشکار مفاد توافق بهشمار میرود.
طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، از آغاز تاکنون بیش از ۷۲ هزار و ۵۰۰ شهید و حدود ۱۷۲ هزار مجروح ثبت شده است که بخش قابل توجهی از شهدا شامل زنان، کودکان و سالمندان است. تنها از زمان اعلام آتشبس در اکتبر ۲۰۲۵، صدها شهید و هزاران مجروح جدید اضافه شده و در ۴۸ ساعت اخیر نیز دهها فلسطینی شهید شدهاند. حماس از کشورهای ضامن توافق خواسته اقدامات فوری و جدی برای وادارکردن رژیم به رعایت مفاد آتشبس اتخاذ کنند، در غیر اینصورت مسئولیت کامل فروپاشی توافق برعهده متجاوزان خواهد بود.
استراتژی سهجانبه واشنگتن
نقض های مکرر آتش بس توسط ارتش اشغالگر قدس را باید درون قالب کلانتری دید. از دیدگاه ایالات متحده آمریکا، تثبیت رژیمصهیونیستی در غرب آسیا بهعنوان کلید اصلی برقراری صلح پایدار در منطقه تلقی میشود. دولت ترامپ با منوطکردن حتی به ظاهر اسمی هرگونه توافق جامع با ایران به گسترش عادیسازی روابط کشورهای عربی و مسلمان با صهیونیست ها، این اولویت را بهوضوح برجسته کرده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، ترامپ در تماس با رهبران عربستان، قطر، پاکستان و دیگر کشورها تاکید کرده پیمان خائنانه ابراهیم (Abraham Accords) باید بخشی از توافق پایان جنگ با ایران باشد. این رویکرد، تثبیت اسرائیل را به محوریت نظم جدید منطقهای تبدیل کرده و تلاش دارد از نگاه کاخسفید موجودیت نظامی و سیاسی صهیونیست ها را در ذهنیت منطقهای تثبیت کند.
این استراتژی از سه مسیر اصلی پیگیری میشود؛ نخست، تقویت بازیگری نظامی تهاجمی اسرائیل پس از ۷ اکتبر که هدف آن بهرسمیت شناختهشدن قدرت نظامی این رژیم توسط کشورهای منطقه بوده است. دوم، استفاده از ابزارهای ژئواکونومیک مانند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) و ابتکارات مشابه «مسیر ترامپ» برای ایجاد وابستگی اقتصادی میان رژیمصهیونیستی و کشورهای عربی.
سوم، اعمال فشارهای سیاسی مستقیم، از جمله شرطگذاری بر توافق با ایران برای تسریع عادیسازی روابط اعراب با اسرائیل. این فشارها با بهرهگیری از آسیبپذیری کشورهای عربی در برابر تنشهای منطقهای دنبال میشود اما برخلاف انتظار واشنگتن به نقل از اورشلیم پست، خاندان آلسعود از فقدان حمایت امنیتی کافی طی جنگ سوم تحمیلی توسط ترامپ بهشدت ناراضی بوده و با همراهی ترکیه، مصر و پاکستان نظمی بومی منطقه ای را بر نسخههای وارداتی فعلا اولویت میدهد.
نظر شما