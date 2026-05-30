۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

در مراسم استقبال مردم نظرآباد؛

قهرمان آسیا مدال طلای خود را به شهدای جنگ تحمیلی تقدیم کرد

دارنده مدال طلای آسیا در مراسم استقبالی که از سوی مسئولان در نظر گرفته شده بود، مدالش را به شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حجت الاسلام موسوی امام جمعه نظر آباد و معاونین، شمیرانی فرماندار نظرآباد، سرهنگ خدابنده، سرهنگ حسنوند فرمانده فراجا، محمد بیگی شهردار و طالبیان سرپرست ورزش وجوانان نظرآباد به همراه جمعی دیگر از مسئولان و علاقه مندان به ورزش به محض ورود به شهر نظرآباد در اجتماعات شبانه واقع در میدان سپاه این شهر؛ مراسم استقبال از ابوالفضل زندی قهرمان تکواندو جهان و آسیا برگزار شد.

قهرمان ارزنده شهرستان نظرآباد ضمن قدردانی از زحمات مسئولان و مردم، مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیای مغولستان خود را به شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان شهرستان نظراباد تقدیم کرد.

