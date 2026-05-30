قهرمان آسیا مدال طلای خود را به شهدای جنگ تحمیلی تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حجت الاسلام موسوی امام جمعه نظر آباد و معاونین، شمیرانی فرماندار نظرآباد، سرهنگ خدابنده، سرهنگ حسنوند فرمانده فراجا، محمد بیگی شهردار و طالبیان سرپرست ورزش وجوانان نظرآباد به همراه جمعی دیگر از مسئولان و علاقه مندان به ورزش به محض ورود به شهر نظرآباد در اجتماعات شبانه واقع در میدان سپاه این شهر؛ مراسم استقبال از ابوالفضل زندی قهرمان تکواندو جهان و آسیا برگزار شد.

قهرمان ارزنده شهرستان نظرآباد ضمن قدردانی از زحمات مسئولان و مردم، مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیای مغولستان خود را به شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان شهرستان نظراباد تقدیم کرد.