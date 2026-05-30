نصب موقعیت یاب در ناوگان مسافربری بوشهر الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهابی گفت: راه‌اندازی این سامانه با هدف محاسبه دقیق پیمایش، تخصیص سوخت بر پایه عملکرد واقعی ناوگان، پایش برخط، و ارتقای ایمنی سفرها انجام می‌شود و نقش مهمی در بهبود نظارت و کنترل عملیات حمل‌ونقل دارد.

شهابی تصریح کرد: مهلت‌ تعیین شده برای نصب این سامانه در ناوگان اتوبوسی تا ۱۵ تیر، ناوگان سواری کرایه تا اول شهریور و ناوگان مینی‌بوسی تا اول آبان‌ماه سال جاری تعیین شده است.

وی یادآور شد: عدم نصب سامانه در موعد مقرر، منجر به اعمال محدودیت در اخذ سند حمل و معاینه فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوشهر تاکید کرد: استقرار سامانه GPS موجب افزایش دقت نظارت، جلوگیری از تخلفات احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات ناوگان مسافری خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: تشکل‌های صنفی نسبت به هماهنگی با شرکت‌های منتخب و هدایت مالکین ناوگان جهت نصب سامانه در اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه اقدام کنند.