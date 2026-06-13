به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به الزامات قانونی مرتبط با پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی، تمامی وسایل نقلیه فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر باید به سامانه‌های هوشمند پایش و موقعیت‌یابی مجهز باشند تا امکان رصد عملکرد و کنترل سفرهای برون‌شهری فراهم شود.

وی افزود: در راستای ارتقای ایمنی سفرها، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد ناوگان و اجرای فرآیندهای مرتبط با تخصیص سوخت، اطلاعات دریافتی از سامانه GPS ملاک ارزیابی و پایش ناوگان قرار خواهد گرفت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: مالکان و بهره‌برداران ناوگان مسافری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه برون‌شهری باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به نصب تجهیزات مورد تأیید و فعال‌سازی سامانه GPS از طریق شرکت‌های مجاز اقدام کنند.

مزیدی با تأکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، بیان کرد: شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل موظف هستند از صدور صورت‌وضعیت برای ناوگانی که نسبت به نصب و بهره‌برداری از سامانه موقعیت‌یاب اقدام نکرده‌اند، خودداری کنند.

وی اظهار کرد: پس از پایان مهلت‌های ابلاغی، ارائه هرگونه خدمات مرتبط با صدور صورت‌وضعیت برای ناوگان فاقد GPS امکان‌پذیر نخواهد بود.