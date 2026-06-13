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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۷

نصب موقعیت‌یاب در ناوگان مسافربری خراسان جنوبی الزامی شد

نصب موقعیت‌یاب در ناوگان مسافربری خراسان جنوبی الزامی شد

بیرجند- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از الزام نصب و فعال‌سازی سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) در ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به الزامات قانونی مرتبط با پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی، تمامی وسایل نقلیه فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر باید به سامانه‌های هوشمند پایش و موقعیت‌یابی مجهز باشند تا امکان رصد عملکرد و کنترل سفرهای برون‌شهری فراهم شود.

وی افزود: در راستای ارتقای ایمنی سفرها، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد ناوگان و اجرای فرآیندهای مرتبط با تخصیص سوخت، اطلاعات دریافتی از سامانه GPS ملاک ارزیابی و پایش ناوگان قرار خواهد گرفت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: مالکان و بهره‌برداران ناوگان مسافری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه برون‌شهری باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به نصب تجهیزات مورد تأیید و فعال‌سازی سامانه GPS از طریق شرکت‌های مجاز اقدام کنند.

مزیدی با تأکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، بیان کرد: شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل موظف هستند از صدور صورت‌وضعیت برای ناوگانی که نسبت به نصب و بهره‌برداری از سامانه موقعیت‌یاب اقدام نکرده‌اند، خودداری کنند.

وی اظهار کرد: پس از پایان مهلت‌های ابلاغی، ارائه هرگونه خدمات مرتبط با صدور صورت‌وضعیت برای ناوگان فاقد GPS امکان‌پذیر نخواهد بود.

کد مطلب 6858347

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