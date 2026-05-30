میثاق فعالان حوزه بین الملل در سوگواری رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پیکری معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران ، با بیان اینکه ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم همچون هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خوش درخشید، اظهار داشت: نقش راهبری، تبلیغی و بصیرتی حوزویان در تحقق این سه حماسه دینی، انقلابی و ملی بی‌نظیر بوده است و ملت مبعوث ایران در نبرد تمدنی با دشمنان عملکرد تاریخی و کم نظیر داشتند.

معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: تاریخ گواهی می دهد که مراجع معظم تقلید، علما، فضلا و طلاب همواره در مقابله ملت های مسلمان در برابر متجاوزان، مستکبران و استعمارگران علاوه بر نقش هدایت‌گری و تبلیغی، نقش مبارز را نیز داشتند؛ به این معنا که لباس رزم بر تن کردند و در خط مقدم با دشمنان متجاوز مبارزه کردند و در این مسیر مقدس و پاک به شهادت رسیدند یا جانباز شدند.

حجت الاسلام پیکری در ادامه با بیان اینکه حوزه علمیه تهران نیز در ادوار مختلف تاریخی در خط مقدم دفاع از اسلام، کشور و مردم قرار داشته است، بیان کرد: حوزویان استان تهران در همین راستا در جنگ تحمیلی سوم نیز در برابر دشمنان آمریکایی صهیونسیتی ایستادگی کردند.

میثاق بزرگ بین المللی یاوران ولایت در رواق کشور دوست در روز نهم خرداد ماه

معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران در ادامه از برگزاری میثاق بزرگ بین المللی یاوران ولایت در رواق کشور دوست خبر داد و گفت: این میثاق با حضور تشکل ها، فعالان و مبلغان بین المللی حوزه های علمیه در سوگواری رهبر شهید و بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه معاونت بین الملل حوزه های علمیه متولی برگزاری این مراسم عظیم و تبیینی است، اضافه کرد: میثاق بزرگ بین المللی یاوران ولایت در رواق کشور دوست در روز شنبه نهم خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

حجت الاسلام پیکری در پایان ضمن دعوت از عموم فعالان در عرصه بین المللی برای حضور در این میثاق بزرگ و اثربخش، از رسانه ها اعم از صدا و سیما (رسانه ملی)، خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت های خبری تحلیلی و همچنین سایر فعالان رسانه ای و فرهنگی برای حضور و پوشش خبری میثاق بزرگ بین المللی یاوران ولایت در رواق کشور دوست دعوت به عمل آورد.