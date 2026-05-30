به گزارش خبرگزاری مهر، «رضا اسماعیلی» شاعر و ترانهسرا، جدیدترین سروده خود با عنوان «بیقرارِ دیدار...» که به رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنهای پرداخته است را در اختیار خبرگزاری دفاع مقدس قرار داد.
بی قرارِ دیدار...
دلم کبوترِ زخمی، به زیرِ آوار است
غمِ ندیدنت ای جان! چقدر دشوار است
چقدر خاطره دارم ز فصلِ دیدارت
برای از تو سُرودن، بهانه بسیار است
کنارِ تو، غزل حافظانه میچسبد
کنارِ تو، سخنِ عشق، بهترین کار است
امینِ شعری و با شاعران هم آوازی
درون حُجرۀ چشم تو، شعربازار است
تویی که شُهره شهری به عشق ورزیدن
و از ستایشِ نام تو، عشق ناچار است
سفر به قافِ هُنر را تو یادمان دادی
پس از تو راه رسیدن به قله هموار است
برای تو غزلی تازه گفتهام آقا
دل شکستۀ من، بیقرارِ دیدار است
قسم به آینهها، دل نمیکنم از تو
هنوز اولِ عشق است و اولِ کار است...
نظر شما