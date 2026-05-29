مقتل شهید، مزار اوست

یادداشت مهمان_ سید حسین شهرستانی: چه بهتر و درست‌تر از آنکه مزار امام شهید، مشهد و منزل و مقتلش در تهران باشد. او در اینجا مبارزه کرد، با مردم سخن گفت، خندید و گریست، عبادت کرد، حسین حسین گفت و به سینه زد و همینجا ایستاد تا منزل و محل خدمتش، مشهد و مقتلش باشد.

مردم نیز نزدیک به سه ماه است اینجا را به زیارتگاه نوظهور و پرشور تهران، این پایتخت مقاومت تبدیل کرده‌اند.

خود حادثه و جریان عواطف عمومی تعیین کننده آن است که هیچ کجا برای دفن رهبر شهیدمان بهتر از مقتل او در قلب پایتخت ایران اسلامی و عاصمه مقاومت اسلامی نیست.

در سنت دینی و ملی ما نیز، اصولا مقتل شهیدان، مزار ایشان بوده است. مزاری که خود یادگار رخداد قدسی شهادت است و همواره در متن ضرب‌آهنگ روزمرگی، چراغ تذکر به لحظه رخداد مقدس را روشن نگاه می‌دارد.

تهران، اینک داستانی و رازی دارد همچون کربلا و و نجف و قم. این داستان و این راز موهبت خدا و تقدیر تاریخ برای تهران است.

چرا باید پیکر شهید را برداریم و به جای دیگر که خاطره رخداد شهادتش را در برندارد ببریم؟

چنانچه شهیدانی که در جبهه ها به شهادت رسیدند را به شهر و دیار خود می‌بریم و این بهترین انتخاب است، حاج قاسم بهترین مزارش، همان گلزار شهدای کرمان است تا چراغی برای شهرش باشد، شهری که در آن بالیده است. او هم می‌توانست در زینبیه یا کربلا و نجف دفن شود اما کرمان مزار درست حاج قاسم است.

رهبر شهیدمان هم اگر رسماً وصیت نکرده‌اند که جایی در قم یا مشهد دفن شوند، بهتر است در نقطه شهادت سرخ و پرافتخارش دفن شود تا همگان در همیشه تاریخ بدانند او کجا بود و تا آخر ماند و چه‌سان شهید شد.

شهید را از شهر بیرون نکنیم. مرکز شهر تهران، قلب پایتخت، در وسط معرکه حیات و سیاست و اقتصاد و فرهنگ، یکطرف خیابان جمهوری، یکطرف خیابان انقلاب، در گرماگرم زندگی‌مان، رهبر شهیدمان را نگاه داریم که او به این جغرافیا، روحی تازه بخشیده و خواهد بخشید.

همین امروز آنجا، خیابان کشوردوست، زیارتگاهی شده است‌. اگر می‌خواهید این زیارتگاه، سالیان بعد صرفا موزه‌ای سرد و رسمی نشود، شهید را از میان زائرانش بیرون نبرید.

مزار شهید، مقتل اوست. این تقدیر تاریخ و سنت سلف صالح و مظهر اراده لایزال الهی و کانون سرخ تجدید خاطره مقدس و حیات‌بخش شهادت سیدعلی حسینی خامنه‌ای است.

مردی بی‌همتا با حیات و مرگی بی‌مثال که تهران، کربلای اوست. تهرانی که دیگر تهران قبل نخواهد بود. اگر چراغ مزار شهید بزرگش در قلب شهر روشن بماند.

والسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا