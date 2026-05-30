به گزارش خبر نگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جریان بازدید از منطقه گردشگری قره‌قشون بناب با تأکید بر تسریع در تکمیل این پروژه اظهار کرد: مجموعه قره‌قشون به همراه جاده سلامت از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان بناب به شمار می‌رود و پس از بهره‌برداری می‌تواند در برگزاری مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده و پیشرفت فیزیکی طرح افزود: روند تکمیل پروژه باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و زمینه افزایش نشاط اجتماعی و رونق گردشگری در منطقه فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه مجموعه فرهنگی قره‌قشون می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و اجتماعی بناب تبدیل شود، گفت: برنامه دولت، مانع‌زدایی از مسیر اجرای پروژه‌های گردشگری است و برای راه‌اندازی سریع‌تر پروژه قره‌قشون و فعال شدن آن در حوزه گردشگری و کارآفرینی، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

سرمست ادامه داد: انتظار می‌رود این پروژه تا هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه فرهنگی قره‌قشون با مصوبه هیئت دولت به عنوان منطقه نمونه گردشگری تعریف شده و در وسعت ۶۰ هکتار و در قالب سه فاز در حال احداث است. تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است.

در این پروژه امکاناتی از جمله آمفی‌تئاتر، محل اقامت کوهنوردان، سکوهای نشیمن و پارکینگ پیش‌بینی شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است طی چهار ماه آینده به بهره‌برداری برسد.