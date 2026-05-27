به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین احمد مطهریاصل امام جمعه تبریز امروز در خطبههای نماز عید قربان در مصلای امام خمینی (ره)، با یادآوری بیعتنکردن امام حسین (ع) با یزید اظهار کرد: کسانی که حسینی هستند و در مرام و آرمان سیدالشهدا گام برمیدارند، هرگز نمیتوانند با «یزید زمان» بیعت کنند. به همین دلیل، امروز بر اساس معارف دینی در برابر کفار و استکبار ایستادهایم.
وی، خطاب به کسانی که میگویند شما جنگطلب هستید و همیشه خواهان درگیری و دعوا، افزود: واقعیت این نیست. دشمن وقتی خباثت خود را نشان میدهد، رهبر عظیمالشأن و عزیزتر از جانمان را همراه خانوادهاش به شهادت میرساند، سرداران، دانشمندان و سیاستمداران ما را شهید میکند و به مردم و ایران توهین میکند، ما چگونه میتوانیم با چنین کسانی بیعت کنیم؟
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل تصریح کرد: مولایمان و رهبرمان هر چه بفرمایند با تمام جان اطاعت می کنیم. اگر فرض کنیم با فرمایش آقا مذاکرات به آتشبس منجر شد، اما به هیچ عنوان با یزید زمانمان ترامپ ملعون، آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی کودککش و خبیث بیعت نمیکنیم. فکر ما دائماً انتقام است و تا انتقام نگیریم آرام نمیشویم.
معنای آتشبس، دست کشیدن از آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست
وی متذکر شد: معنای مذاکره و آتشبس این نیست که از آمریکا و رژیم صهیونیستی دست خواهیم کشید.
امام جمعه تبریز ادامه داد: بیش از هزار سال است از خون امام حسین (ع) دست نمیشوییم و در محرم و صفر عزاداری میکنیم. این کار برای آن است که به یزیدیان زمان اعلام کنیم انتقام خون امام حسین گرفته نشده است و تا زمان انتقام نگرفتن، همیشه در محرم و صفر عزاداری خواهیم کرد.
تا انتقام خون رهبرمان آرام نمیگیریم
امام جمعه تبریز تأکید کرد: ما تا انتقام خون رهبرمان، شهدای عزیز و ۱۸۰ کودک معصوم میناب را نگیریم آرام نخواهیم گرفت و به هیچ عنوان با یزید زمان بیعت نمیکنیم.
وی گفت: شیعه امام حسین (ع) هستیم و به همین خاطر مردم عزیز این روزها و شبها اتحاد و ایستادگی خود را بیشتر از گذشته و قویتر حفظ کنند، چون در روزهای حساسی قرار داریم.
وی یادآور شد: چون انتقام گاهی با محو کردن و گاهی با قطع کردن از قدرت و گاهی از منطقه اخراج کردن و گاهی جنازه خبیثش را محو کردن است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت حدود الهی تأکید کرد و بیان داشت: دستیابی به تقوا از رهگذر عبادت حاصل میشود و یکی از مهمترین عبادات در این ایام، قربانی کردن است.
امام جمعه تبریز با بیان این که عید قربان عید نشان دادن اخلاص و بندگی خداوند است، خاطرنشان کرد: عید قربان، عید غلبه بر نفس و اوج بندگی قربانی رمز فداکاری و ازخودگذشتگی و دادن جان در راه محبوب و حد نهایی تسلیم در برابر معبود است.
