به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اسرائیل نیوز در گزارشی نوشت: تمرکز راهبردی اسرائیل بر مرز لبنان و رود لیتانی دیگر برای فهم تهدیدات امنیتی کافی نیست، زیرا محور اصلی قدرت‌نمایی ایران به‌تدریج از جبهه زمینی لبنان به یک گلوگاه حیاتی جهانی یعنی تنگه هرمز منتقل شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: در حالی که اسرائیل بر عمق تاکتیکی در جنوب لبنان و مهار حزب‌الله تمرکز کرده، ایران جنگی متفاوت و راهبردی‌تر را در سطح اقتصاد جهانی و انرژی پیش می‌برد.

اسرائیل نیوز نوشت: تنگه هرمز که مسیر عبور بخش بزرگی از نفت جهان است، به ابزار فشار ژئوپلیتیکی ایران تبدیل شده و می‌تواند از طریق آن، هزینه انرژی جهانی را افزایش داده و بر تصمیم‌های سیاسی آمریکا اثر بگذارد. این وضعیت باعث می‌شود واشنگتن در مذاکرات با تهران، ثبات انرژی را در اولویت قرار دهد و تا حدی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، از جمله اقدامات اسرائیل در لبنان، جلوگیری کند.

این رسانه صهیونیستی، این وضعیت را «جدایی هرمز-لیتانی» و شکاف میان میدان نبرد نظامی رژیم صهیونیستی و میدان نبرد اقتصادی ایران توصیف کرد و افزود: نتیجه این است که اسرائیل در زمین تاکتیکی دست برتر را دارد، اما در سطح راهبرد کلان، تحت تأثیر معادلاتی قرار می‌گیرد که در تنگه هرمز و بازار جهانی نفت تعیین می‌شوند.