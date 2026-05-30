جمع آوری ۳۸ مورد انشعاب غیرمجاز در قالب طرح جهادی «مهتاب» در لردگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد با بیان اینکه این طرح با هدف ارتقای پایداری شبکه ورضایت مندی مشترکین بصورت مستمر در همه شهرستانهای استان اجرا میشود، افزود: در قالب طرح مهتاب، نوسازی و اصلاح لوازم اندازهگیری، تعویض کنتورهای فرسوده با کنتورهای هوشمند ، شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز و مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز و نصب شمارش گر با مشارکت اکیپهای تخصصی شرکت و هماهنگی با مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اجرای طرح مهتاب علاوه بر شهرستان لردگان، در تمامی شهرستان های استان بهصورت مستمر اجرا خواهد شد و نقش مهمی در گذر موفق از پیک بار مصرف برق، کاهش تلفات غیرفنی، بهبود کیفیت برق و افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع خواهد داشت.
فرهزاد با اشاره به نتایج اجرای این طرح در لردگان گفت: در جریان اقدامات صورتگرفته، تعداد ۳۸ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و انرژی احصاشده بیش از ۷۶۴۵۰ کیلوواتساعت برآورد شده است.
وی همچنین از مشترکان خواست با عوامل اجرایی این طرح همکاری لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق یا بروز حوادث و مشکلات شبکه، موضوع را از طریق تلفن شبانهروزی ۱۲۱ مرکز اتفاقات و اطلاعات برق استان و همچنین سامانه گزارش انشعابات غیرمجاز ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاعرسانی کنند.
