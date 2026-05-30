۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق در تهران شناسایی شد

تهران- سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: از ابتدای اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) تاکنون، ۸۴ هزار و ۲۴۲ انشعاب جدید در شهرستان‌های استان تهران نصب شده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به هدف گذاری این طرح برای کاهش تلفات شبکه برق استان از ۱۳.۸ درصد به کمتر از ۱۰ درصد، اظهار داشت: جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، نصب خازن و اتوبوستر، کنترل و پایش هوشمند شبکه و جایگزینی شبکه‌های سیمی و فشار متوسط با مقاطع پایین از مهم‌ترین اقدامات طرح مهتاب است.

وی با بیان اینکه ۲۷ هزار و ۵۰۰ کنتور معیوب شناسایی و ۶۰ هزار مورد انشعاب غیرمجاز در استان برآورد شده، افزود: طرح مهتاب تاکنون گام‌های مؤثری در راستای بهینه‌سازی شبکه و کاهش تلفات انرژی در استان تهران برداشته است.

