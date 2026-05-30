صدور هشدار جدید هواشناسی؛ تداوم گرمای شدید و خطر گرمازدگی در ۳ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از افزایش گرادیان فشاری و وقوع وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک در بخشهایی از کشور خبر داد.
بر اساس این هشدار، روز یکشنبه (۱۰ خرداد) استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، مرکزی، همدان، قم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، ایلام، فارس، خوزستان و جنوب سیستان و بلوچستان تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در مناطق مستعد همراه با گردوخاک، قرار خواهند گرفت.
همچنین این شرایط جوی، روز دوشنبه (۱۱ خرداد) در استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، شرق خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، سمنان و جنوب تهران تداوم خواهد داشت.
سازمان هواشناسی اثرات این مخاطره را احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اعلام کرده است.
در همین راستا، این سازمان به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی خودداری کرده، نسبت به استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند و از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره پرهیز کنند. همچنین احتیاط در ترددهای جادهای، بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی بهویژه برای گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی مورد تأکید قرار گرفته است.
تداوم گرمای غیرمتعارف تا روز سهشنبه
سازمان هواشناسی در ادامه صدور هشدار نارنجی، از استقرار و تقویت کمفشار حرارتی در شرق و جنوب شرق کشور خبر داد و اعلام کرد: از روز یکشنبه تا پایان روز سهشنبه (۱۲ خرداد)، تداوم روزهای گرم و غیرمتعارف در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان مورد انتظار است.
بر اساس این هشدار، افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس و همچنین بروز خسارت ناشی از تنش دمایی در بخشهای کشاورزی و دامپروری از مهمترین پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.
سازمان هواشناسی به منظور کاهش آثار این مخاطره، مدیریت مصرف انرژی بهویژه برق و گاز، خودداری از حضور طولانیمدت در فضای باز و در معرض تابش مستقیم خورشید و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل دما و رطوبت در واحدهای کشاورزی و دامپروری را توصیه کرده است.
