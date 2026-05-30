به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشر شده سازمان هواشناسی وضعیت دمایی کشور از ابتدای سال‌آبی جاری (یکم مهر) تا پایان روز ۷ خرداد ۱۴۰۵، در استان بوشهر با ثبت دمای ۴۹.۴۰ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه برازجان، گرم‌ترین نقطه کشور بوده است. در مقابل، استان آذربایجان غربی با ثبت دمای ۳.۶ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه تکاب، سردترین دمای کشور برآورد شده است.

در بخش مقایسه‌ای داده‌های دمایی، اطلاعات میانگین دمای کشور بیانگر آن است که میانگین دمای کشور در مقایسه با بازه هفت روز گذشته ۲۵.۸ درجه سانتی‌گراد بوده که در قیاس با مقدار بلندمدت این دوره یعنی ۲۴.۵ درجه سانتی‌گراد، کاهش ۱.۳ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

بررسی میانگین دما از ابتدای ماه جاری نیز نشان می‌دهد که مقدار ثبت‌شده ۲۵.۸ درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۴.۵ درجه سانتی‌گراد، افزایش ۱.۳ درجه‌ای را تجربه کرده است. این وضعیت در قیاس با میانگین دمای فصل جاری با ثبت عدد ۱۹.۷ درجه سانتی‌گراد در مقایسه با میانگین بلندمدت فصلی ۱۹.۳ درجه سانتی‌گراد، افزایشی معادل ۰.۴ درجه را نشان می‌دهد.

در عین حال، به‌طور میانگین دمای کشور از آغاز سال زراعی تا پایان روز ۷ خرداد، ۱۴.۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۳.۶ درجه سانتی‌گراد، افزایشی ۱.۲ درجه‌ای را نشان می‌دهد. این موضوع بیانگر آن است که با وجود نوسانات کوتاه‌مدت و کاهش‌های خفیف دما در مقاطع ماهانه و فصلی، روند کلی دما در مقیاس سال آبی همچنان بالاتر از حد نرمال بلندمدت قرار دارد.

افزایش ۲۳.۰ درصدی بارش‌های فصل جاری نسبت به بلندمدت

بررسی نقشه‌های بارش کشور از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۷ خرداد، ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که وضعیت بارش در نقاط مختلف ایران دارای پراکنش متفاوتی بوده و میزان تأمین آب کشور تا این تاریخ، ۹۶.۳۶ درصد گزارش شده است. نقشه بارش تجمعی کشور، که از ابتدای سال آبی تاکنون را پوشش می‌دهد، بیانگر توزیع متغیر بارش در استان‌ها و ارتفاعات مختلف است و نشان می‌دهد که بیشترین میزان بارش‌ها عمدتاً در استان‌های واقع در شمال، شمال غرب، غرب و جنوب کشور، همچنین برخی نواحی کوهستانی استان‌های مرکزی متمرکز بوده است.

بر اساس این داده‌ها، استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، ایلام، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، بخش‌هایی از استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بیشترین بارش را تجربه کرده‌اند، در حالی که برخی مناطق در محدوده‌های زرد و نارنجی نقشه، به بارش‌های کم یا متوسط دست یافته‌اند.

در تحلیل روند بارش‌ها در هفت روز گذشته، متوسط بارش کشور ۰.۸ میلی‌متر ثبت شده است که نسبت به مقدار بلندمدت این دوره کاهش ۵۳.۲ درصد را نشان می‌دهد. از ابتدای ماه جاری، مجموع بارش‌ها ۰.۸ میلی‌متر بوده که کاهش ۵۵.۳ درصد نسبت به مقدار بلندمدت مشابه دارد.

بررسی داده‌های بارش از ابتدای فصل جاری نیز نشان می‌دهد که کشور تاکنون ۷۰.۱ میلی‌متر بارش داشته است که نسبت به بلندمدت فصل جاری افزایشی معادل ۲۳.۰ درصد گزارش شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموع بارش‌ها ۲۲۵.۲ میلی‌متر ثبت شده است که نسبت به بلندمدت سال جاری افزایشی ۲۱۸.۳ میلی‌متر داشته و اختلاف بارش نسبت به بلندمدت معادل ۳.۲ درصد گزارش شده است.

تاجبخش: بارش‌های امسال ویژه نیست، اما از میانگین بلندمدت بیشتر است

در این زمینه، سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت بارش‌های سال جاری اظهار کرد: میزان بارش‌های امسال حدود ۵ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است و این موضوع اتفاقی غیرعادی یا ویژه محسوب نمی‌شود.

وی افزود: با این حال، در مقایسه با سال گذشته شرایط متفاوت بوده و کشور بیش از ۷۰ درصد افزایش بارش را تجربه کرده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: سال آبی گذشته، یعنی از اول مهر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، یکی از سال‌های بسیار خشک کشور بوده است؛ به‌طوری که از ابتدای فروردین تا نیمه آذر، بسیاری از استان‌ها تقریباً بدون بارش بوده و کشور حدود ۹ ماه شرایط خشکسالی شدید را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت ادامه داد: همین شرایط باعث شد سال ۱۴۰۴ از نظر منابع آبی و بارندگی، سالی بسیار سخت و نامطلوب برای کشور باشد. در مقابل، وضعیت بارش‌ها در سال جاری نسبت به دوره بحرانی سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته و شرایط کلی امیدوارکننده‌تر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد میزان بارش‌ها تا پایان سال نیز در همین محدوده باقی بماند و در مجموع، امسال نسبت به سال گذشته شرایط بهتری از نظر بارندگی در کشور ثبت خواهد شد.