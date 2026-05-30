احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل طی روز یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر،به اطلاع شهروندان شهرستان آران و بیدگل میرساند که در روز یکشنبه، مورخ ۱۰ خردادماه، عملیات پاکسازی و خنثیسازی مهمات و مواد منفجره به جامانده در دستور کار قرار دارد.
این عملیات میدانی در بازه زمانی ساعت ۹ صبح الی ۱۶ بعدازظهر روز یکشنبه اجرا خواهد شد. در جریان اجرای این عملیاتِ ایمنسازی، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهرستان وجود دارد.
در همین راستا، از تمامی هموطنان و شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن حفظ آرامش و پرهیز از نگرانی، از نزدیک شدن به محدودههای عملیاتی یا مکانهایی که احتمال شنیده شدن صدای انفجار از آنها وجود دارد، بهطور جدی خودداری کنند.
گفتنی است، این عملیات جهت ارتقای ایمنی منطقه و پاکسازی ضایعات نظامی اجرا میگردد و پیشبینیهای لازم برای مدیریت آن صورت گرفته است.
