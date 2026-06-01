نخستین روز حضور ملی پوشان والیبال در برزیل چگونه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

گروه نخست کاروان والیبال مردان ایران که صبح روز شنبه نهم خرداد تهران را به مقصد برزیل ترک کرده بود، ساعت ۲۲ شب گذشته و بعد از حدود ۴۰ ساعت و مسیر پروازی تهران، استانبول، سائوپائولو و برزیلیا وارد هتل محل اقامت خود در برزیلیا شد تا پس از استراحت کوتاهی اردوی یک هفته ای خود را پیش از شروع مسابقات در این کشور آغاز کند.

ملی پوشان والیبال ایران در هتل منهتن پلازا (Manhatan Plaza) در مرکز شهر برزیلیا اسکان یافتند جایی که تیم‌های ملی والیبال زنان برزیل، ترکیه و ‌.‌.. اسکان دارند. دسترسی محل اسکان تیم ایران به محل تمرین و سفارت فرانسه مناسب است و نهایتا ۱۰ دقیقه فاصله دارد.

حضور در سفارت فرانسه برای انجام امور ویزای کشور فرانسه جهت هفته دوم لیگ ملت‌ها از جمله برنامه‌های تیم ملی والیبال ایران در نخستین روز حضور در برزیلیا است که کاروان ایران در دو گروه در این محل حاضر می‌شود.

همچنین نخستین جلسه تمرین بدنسازی ساعت ۱۱ به وقت محلی برگزار می‌شود که شاگردان پیاتزا در روز ریکاوری تیم زیر نظر جیانی تمرینات خود را دنبال خواهند کرد. مارسلو مندز نیز به عنوان نماینده فدراسیون جهانی والیبال تیم ایران را در برزیلیا همراهی می‌کند.

گروه دوم اعزامی تیم ملی والیبال نیز که صبح روز یکشنبه تهران را ترک کرد؛ حدود ساعت ۹ به وقت محلی به کاروان ایران ملحق می‌شود. نشست روبرتو پیاتزا با بازیکنان آخرین برنامه روز نخست تیم ملی است که در هتل محل اسکان برگزار خواهد شد.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل می‌دهند.