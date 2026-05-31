پیاتزا نسل تازه را رونمایی کرد؛ جوانگرایی در تیم ملی والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان روز چهارشنبه پنجم خردادماه فهرست ۳۰ نفره بازیکنان ایران در رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را مشخص کرد که ترکیب نهایی تیم پیش از اعزام به هر هفته مسابقات از بین این نفرات اعلام خواهد شد.

در فهرست ۳۰ نفره پیاتزا برای این رقابت‌ها، نام دوازه بازیکن آمده است (عمران کوکجیلی، ایلشن داودی‌پور، امیرمحمدگل‌زاده، محسن دلاوری، مبین نصری، متین حسینی، علیرضا عبدالحمیدی، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی، کمیل خجسته و حسین حاجی کلاته) که برای نخستین بار در لیگ ملت‌ها به میدان می‌روند و این موضوع نشان از افق نگاه روبرتو پیاتزا دارد که بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است، زیرا ۴۰ درصد بازیکنان معرفی شده تجربه حضور در این مسابقات مهم را ندارند.

میانگین سنی بازیکنان معرفی شده تیم ملی والیبال ایران به فدراسیون جهانی ۲۴.۲ سال است که باتجربه‌ترین بازیکن از نظر سنی امین اسماعیل نژاد با ۳۰ سال سن است و جوانترین آن نیز نیما باطنی با ۱۹ سال سن در آن قرار دارد.

حتی در فهرست ۱۶ نفره این سرمربی ایتالیایی برای هفته نخست لیگ ملت‌ها که روز شنبه نهم خرداد راهی اردوی برون مرزی بزریل شدند، پنج بازیکن برای نخستین بار لیگ ملت‌ها را تجربه خواهند کرد که این داده آماری نیز عدد ۳۱.۲۵ درصد بازیکنان تیم ملی در هفته نخست را نشان می‌دهد.

از نظر تجربه مرتضی شریفی کاپیتان و محمدرضا حضرت پور لیبرو نیز تجربه حضور در تمامی دوره‌های لیگ ملت ها را دارند و امسال هشتمین حضور خود را ثبت خواهند کرد. همچنین امیرحسین اسفندیار نیز ششمین حضور خود را تجربه خواهد کرد و در رتبه سوم باتجربه‌های تیم ایران قرار دارد. همچنین امین اسماعیل نژاد، بردیا سعادت و آرمان صالحی نیز پنجمین حضور خود در لیگ ملت‌ها تجربه خواهند کرد.

از نظر تعداد بازی ملی در این رقابت‌ها نیز محمدرضا حضرت‌پور با ۹۴ بازی ملی در صدر این فهرست ۳۰ نفره قرار دارد و مرتضی شریفی با ۷۷ بازی ملی در هفت دوره گذشته لیگ ملت‌ها در رتبه دوم قرار می گیرد و جایگاه سوم نیز به امیرحسین اسفندیار با ۵۵ بازی ملی در این مسابقات می رسد.

امتیاز کسب شده در لیگ ملت‌ها از دیگر شاخصه‌های بررسی شده در این گزارش آماری است که امین اسماعیل نژاد با کسب ۶۶۳ پوئن در جایگاه اول قرار دارد. با توجه به اینکه نام این بازیکن در فهرست هفته اول پیاتزا نیست، امین در اندیشه کسب آمادگی لازم برای هفته دوم و سوم مرحله مقدماتی است تا رکورد خودش را به عنوان امتیازآورترین بازیکن والیبال ایران در این رقابت‌ها حفظ کند.

در این داده آماری مرتضی شریفی با ۴۴۵ امتیاز در رتبه دوم و امیرحسین اسفندیار با کسب ۳۵۱ پوئن در لیگ ملت‌ها در جایگاه سوم قرار دارد.