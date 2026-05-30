پریسا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به منابع علمی، امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر کشور در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه فراهم شده است.

وی افزود: هدف از ارائه این خدمات، ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی اعضا و همچنین تسهیل فرآیند پژوهش و تحقیق برای مراجعان کتابخانه‌های عمومی است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به میزان خدمات ارائه شده در این حوزه، تصریح کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۲۵ عنوان مقاله و نشریه تخصصی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار اعضای کتابخانه‌های عمومی استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اعضا می‌توانند از طریق کتابخانه‌های عمومی به پایگاه‌های علمی معتبری همچون «سیویلیکا» و «نورمگز» دسترسی داشته باشند و از ظرفیت‌های گسترده این سامانه‌ها در حوزه‌های مختلف علمی بهره‌مند شوند.

محمدی خاطرنشان کرد: پایگاه سیویلیکا امکان دسترسی به میلیون‌ها سند علمی، مقالات تخصصی و منابع کنفرانسی را فراهم کرده و پایگاه نورمگز نیز مجموعه گسترده‌ای از مقالات علوم انسانی و اسلامی را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه استفاده از متن کامل بسیاری از مقالات این پایگاه‌ها به‌طور معمول نیازمند پرداخت هزینه است، گفت: این خدمات با حمایت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان به‌صورت رایگان در اختیار اعضا قرار گرفته تا بخشی از هزینه‌های پژوهشی دانشجویان و محققان کاهش یابد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در پایان افزود: علاوه بر این پایگاه‌ها، امکان بهره‌مندی از خدمات پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نیز برای اعضای کتابخانه‌های عمومی فراهم است و تلاش می‌کنیم با توسعه این خدمات، زمینه رشد و شکوفایی علمی پژوهشگران استان بیش از پیش فراهم شود.