به گزارش خبرگزاری مهر، یونس آزاد پور در جمع مردم انقلابی شهرستان دلفان با گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر اهمیت وحدت ملی، از راه‌اندازی قرارگاه رصد ارزاق عمومی خبر داد.

وی همچنین از تشدید نظارت‌های میدانی بر بازار و خدمات دولتی خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن صورت می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، حضور مردم را پاسخی قاطع به تهدیدات دشمن خواند و گفت: مردم پای آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا ایستاده‌اند و این وفاداری، مسئولیت ما را در صیانت از حقوق آنان دوچندان می‌کند.

آزاد پور با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی زیربنای آرامش اجتماعی است، هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی را بازی در زمین دشمن خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی با مخلان امنیت اقتصادی و کسانی که با معیشت مردم تجارت می‌کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

وی از تشکیل کمیته نظارت بر بازار و پایداری خدمات عمومی زیرمجموعه قرارگاه رصد ارزاق عمومی خبر داد که وظیفه رصد فرایند تأمین و توزیع کالا از مبدأ تا سفره مردم را بر عهده دارد. همچنین نظارت بر پایداری خدمات آب، برق و گاز نیز به‌طورجدی در دستور کار قرار گرفته و با هرگونه ترک فعل یا اهمال در خدمت‌رسانی به شهروندان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، مردم را اصلی‌ترین بازوی نظارتی نظام دانست و از شهروندان خواست تا با گزارش تخلفات، انبار غیرمجاز یا سوءمدیریت در توزیع ارزاق عمومی به سامانه ۱۲۴ یا دبیرخانه کمیته، در این نظارت همگانی مشارکت کنند.

وی اطمینان داد که گزارش‌های مردمی به‌صورت آنی بررسی شده و در صورت احراز تخلف، برخوردها سریع، قاطع و بازدارنده خواهد بود.