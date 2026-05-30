به گزارش خبرنگار مهر سید جواد حسینی پیش از ظهر شنبه در همایش «رشد پس از بحران» در بجنورد با اشاره به ابعاد گسترده خدمات بهزیستی در حوزه سلامت اجتماعی اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، علاوه بر آسیب‌های انسانی، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و خدمات حمایتی نیز دچار خسارت شده است.

وی با ارائه آمار خسارت‌های وارد شده افزود: بیش از سه هزار فرصت شغلی مرتبط با جامعه هدف بهزیستی دچار اختلال شده، همچنین حدود ۲ هزار واحد مسکونی مددجویان و ۱۷۹ مرکز خدماتی و حمایتی این سازمان در سراسر کشور آسیب دیده‌اند.

رییس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه جنگ‌ها تنها به خسارت‌های فیزیکی محدود نمی‌شوند، گفت: پیامدهای اجتماعی و روانی جنگ در صورت عدم شناسایی و مداخله به‌موقع می‌تواند به آسیب‌های مزمن و بلندمدت در جامعه تبدیل شود.

وی افزود: تجربه بحران‌ها نشان می‌دهد که آثار روانی جنگ گاه عمیق‌تر و پایدارتر از خسارت‌های فیزیکی است و اگر مدیریت نشود، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

حسینی با اشاره به آغاز طرح ملی «سنجش سلامت روان» از ابتدای خردادماه سال جاری افزود: این طرح با هدف شناسایی، پایش و کاهش آسیب‌های روانی در سطح ملی اجرا می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از گسترش مشکلات روانی ناشی از بحران‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد: در کنار این برنامه، توسعه مراکز مشاوره تخصصی، تقویت خدمات محله‌محور و گسترش رویکرد توانمندسازی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی است.

رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین بر ضرورت ارتقای ساختار این سازمان تاکید کرد و گفت: برای ارائه خدمات عادلانه و استاندارد، باید هم نیروی انسانی و هم زیرساخت‌های سازمانی بهزیستی تقویت شود تا بتوان پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه هدف بود.