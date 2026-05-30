به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن روز جمعه (هشتم خرداد) اعلام کرد که به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، واردات نفت خام این کشور در ماه آوریل حدود ۶۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به پایینترین حد در بیش از ۶۰ سال گذشته رسیده است.
دادههای این وزارتخانه نشان داد که پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان که بهشدت به نفت خاورمیانه وابسته است، در ماه آوریل روزانه ۸۵۰ هزار بشکه (۴.۰۷ میلیون کیلولیتر) نفت خام وارد کرده است.
براساس دادههای پیشین منتشرشده در وبسایت کتابخانه شورای ملی ژاپن، این کمترین مقدار واردات از نوامبر ۱۹۶۲ تاکنون بوده است.
دادهها نشان داد که واردات نفت ژاپن از خاورمیانه ۶۸ درصد کاهش یافته است. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۲۸ فوریه (نهم اسفند، ۱۴۰۴) آغاز شد، تردد از تنگه هرمز، گذرگاه اصلی جریان حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان، را بهشدت محدود کرده است.
براساس دادهها، محمولههای وارداتی از عربستان سعودی و اماراتمتحده عربی، دو تأمینکننده بزرگ ژاپن، در ماه آوریل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش تولید پالایشگاههای ژاپن و دیگر مناطق آسیا در ماههای آوریل و مه به دلیل کمبود عرضه نفت، تشدید شده است.
دادهها نشان داد که فروش فرآوردههای نفتی در ژاپن در ماه گذشته میلادی با ۱۱.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به روزانه ۲ میلیون و ۴۰ هزار بشکه رسیده است.
در همین حال، فروش روزانه بنزین در این ماه با ۲.۶ درصد کاهش به ۶۹۳ هزار و ۸۷۵ بشکه رسید، درحالیکه فروش نفت سفید با ۱۳.۳ درصد افت، ۱۲۰ هزار و ۵۲۴ بشکه بود.
بنابر این دادهها، فروش نفتا، خوراک پتروشیمی، هم با ۳۵.۶ درصد کاهش به ۴۰۶ هزار و ۲۳۱ بشکه در روز رسید.
نظر شما